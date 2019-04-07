В Ірані стався вибух на підводному човні, троє членів екіпажу загинуло



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Про причини вибуху наразі не повідомляється Фото: Sky News Arabia

Вибух стався в порту, де будують і ремонтують військові судна

В результаті вибуху на підводному човні в Ірані загинули три людини. Про це повідомляє Sky News Arabia.

«Три співробітника міністерства оборони Ірану загинули в результаті вибуху двигуна на підводному човні в порту міста Бендер-Аббас», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вибух стався в порту, де будують і ремонтують військові судна. Під час ремонтних робіт на підводному човні три члени екіпажу опинилися заблоковані.

Про причини вибуху наразі не повідомляється.

До слова, наприкінці березня до окупованого Севастополя прибув російський підводний човен.