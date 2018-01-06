В Ірані відбулися акції на підтримку влади і проти неї

Протести, найбільші за майже десятиліття, тривають вже більше тижня

В Ірані тисячі прихильників влади вийшли на демонстрації в ряді міст країни на підтримку ісламського режиму, який звинувачує своїх «ворогів» через протести проти влади. У той же час надходять і повідомлення, що такі протести тривають. Державне телебачення показало, зокрема, мітинги на підтримку влади в таких містах, як Амол, Семнан або



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Протест в Ірані

Протести, найбільші за майже десятиліття, тривають вже більше тижня

В Ірані тисячі прихильників влади вийшли на демонстрації в ряді міст країни на підтримку ісламського режиму, який звинувачує своїх «ворогів» через протести проти влади. У той же час надходять і повідомлення, що такі протести тривають.

Державне телебачення показало, зокрема, мітинги на підтримку влади в таких містах, як Амол, Семнан або Шадеган. Демонстранти там вийшли з іранськими прапорами і вигукували «Смерть Америці», «Смерть Ізраїлю» або «Смерть Британії». Такі акції проходять в Ірані четвертий день поспіль.

Тим часом публікації в соціальних мережах свідчать, що в столиці Тегерані увечері 5 січня знову збиралися демонстрації протесту, незважаючи на значну присутність поліції.

Радіо Фарда, іранська служба Радіо Свобода, отримало свідчення від своїх джерел в Ірані, що заслуговують на довіру, що такі демонстрації проти ісламського режиму відбулися увечері 5 січня і в таких містах, як Такестан, Арак, Масджед-Солейман, Машхад, Газвіна, Рашт, Лагіджан і Хомейні - це місце народження аятоли Руголли Хомейні, засновника нинішнього ісламського режиму в Ірані.

Ці протести, найбільші за майже десятиліття, тривають вже більше тижня. В ході їх, за повідомленнями, загинули 22 людини, понад 1700 були затримані.

Масштаби цих протестів в останні дні, як повідомляють, зменшилися після того, як влада Ірану заблокувала доступ до провідних соціальних мереж і мереж спілкування, таких, як Telegram, Instagram або Facebook Messenger.

Військові Ірану заявили, що поліція в основному придушила протести, але в разі необхідності армія теж готова втрутитися.

Протести спалахнули в першу чергу проти економічних труднощів молоді та робочих, але швидко переросли у виступи проти політики влади і проти привілеїв еліти, яку демонстранти називають відірваною від народу.

Джерело: Крим.Реалії