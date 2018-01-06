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    В Ірані відбулися акції на підтримку влади і проти неї

    Протести, найбільші за майже десятиліття, тривають вже більше тижня
    В Ірані тисячі прихильників влади вийшли на демонстрації в ряді міст країни на підтримку ісламського режиму, який звинувачує своїх «ворогів» через протести проти влади. У той же час надходять і повідомлення, що такі протести тривають. Державне телебачення показало, зокрема, мітинги на підтримку влади в таких містах, як Амол, Семнан або
    • Сьогодні, 19:59
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    Протест в Ірані
    Протест в Ірані

    Протести, найбільші за майже десятиліття, тривають вже більше тижня

    В Ірані тисячі прихильників влади вийшли на демонстрації в ряді міст країни на підтримку ісламського режиму, який звинувачує своїх «ворогів» через протести проти влади. У той же час надходять і повідомлення, що такі протести тривають.

    Державне телебачення показало, зокрема, мітинги на підтримку влади в таких містах, як Амол, Семнан або Шадеган. Демонстранти там вийшли з іранськими прапорами і вигукували «Смерть Америці», «Смерть Ізраїлю» або «Смерть Британії». Такі акції проходять в Ірані четвертий день поспіль.

    Тим часом публікації в соціальних мережах свідчать, що в столиці Тегерані увечері 5 січня знову збиралися демонстрації протесту, незважаючи на значну присутність поліції.

    Радіо Фарда, іранська служба Радіо Свобода, отримало свідчення від своїх джерел в Ірані, що заслуговують на довіру, що такі демонстрації проти ісламського режиму відбулися увечері 5 січня і в таких містах, як Такестан, Арак, Масджед-Солейман, Машхад, Газвіна, Рашт, Лагіджан і Хомейні - це місце народження аятоли Руголли Хомейні, засновника нинішнього ісламського режиму в Ірані.

    Ці протести, найбільші за майже десятиліття, тривають вже більше тижня. В ході їх, за повідомленнями, загинули 22 людини, понад 1700 були затримані.

    Масштаби цих протестів в останні дні, як повідомляють, зменшилися після того, як влада Ірану заблокувала доступ до провідних соціальних мереж і мереж спілкування, таких, як Telegram, Instagram або Facebook Messenger.

    Військові Ірану заявили, що поліція в основному придушила протести, але в разі необхідності армія теж готова втрутитися.

    Протести спалахнули в першу чергу проти економічних труднощів молоді та робочих, але швидко переросли у виступи проти політики влади і проти привілеїв еліти, яку демонстранти називають відірваною від народу.

    Джерело: Крим.Реалії

    Іран акція протест
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