В Іспанії перекрили півсотні доріг через потужні снігопади

Через негоду також затримуються деякі авіарейси

На півночі, у центрі та навіть на півдні Іспанії тривають потужні снігопади, через що сьогодні перекрили півсотні доріг, також фіксують затримки рейсів, повідомляє El Mundo. Іспанська метеорологічна служба оголосила про штормове попередження у 34 провінціях. Найгірша ситуація – на півночі країни. Найбільший сніг очікується в Уесці,



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Через негоду також затримуються деякі авіарейси

На півночі, у центрі та навіть на півдні Іспанії тривають потужні снігопади, через що сьогодні перекрили півсотні доріг, також фіксують затримки рейсів, повідомляє El Mundo.

Іспанська метеорологічна служба оголосила про штормове попередження у 34 провінціях. Найгірша ситуація – на півночі країни.

Найбільший сніг очікується в Уесці, Сарагосі, Кантабрії, Альбасете, по всій Каталонії, Кастельйоні та Астурії.

Щонайменше 56 доріг були перекриті у зв'язку з ускладненням руху транспорту.

У міжнародному аеропорту Мадрида «Барахас» снігопад призвів до затримки авіарейсів щонайменше на годину. Дві з чотирьох злітних смуг летовища закрили.

Близько двох тисяч домогосподарств в Альбасете залишились без світла.

Нагадаємо, сьогодні на заході України сильні снігопади залишили без світла понад 100 сіл.