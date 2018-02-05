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    В Іспанії перекрили півсотні доріг через потужні снігопади

    Через негоду також затримуються деякі авіарейси
    На півночі, у центрі та навіть на півдні Іспанії тривають потужні снігопади, через що сьогодні перекрили півсотні доріг, також фіксують затримки рейсів, повідомляє El Mundo. Іспанська метеорологічна служба оголосила про штормове попередження у 34 провінціях. Найгірша ситуація – на півночі країни. Найбільший сніг очікується в Уесці,
    • Сьогодні, 16:38
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    Через негоду також затримуються деякі авіарейси

    На півночі, у центрі та навіть на півдні Іспанії тривають потужні снігопади, через що сьогодні перекрили півсотні доріг, також фіксують затримки рейсів, повідомляє El Mundo.

    Іспанська метеорологічна служба оголосила про штормове попередження у 34 провінціях. Найгірша ситуація – на півночі країни.

    Найбільший сніг очікується в Уесці, Сарагосі, Кантабрії, Альбасете, по всій Каталонії, Кастельйоні та Астурії.

    Щонайменше 56 доріг були перекриті у зв'язку з ускладненням руху транспорту.

    У міжнародному аеропорту Мадрида «Барахас» снігопад призвів до затримки авіарейсів щонайменше на годину. Дві з чотирьох злітних смуг летовища закрили.

    Близько двох тисяч домогосподарств в Альбасете залишились без світла.

    Нагадаємо, сьогодні на заході України сильні снігопади залишили без світла понад 100 сіл.

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