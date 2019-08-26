  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    В Іспанії розбився військовий літак, пілот загинув

    • Розсилка
    В Іспанії розбився військовий літак, пілот загинув

    Пілот загинув незважаючи на те, що встиг катапультуватися

    В Іспанії під час тренувального польоту сталася аварія літака САSА C-101, в результаті чого загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу іспанського оборонного відомства.

    Як повідомляється, авіакатастрофа сталася поблизу іспанського міста Ла-Манга, в провінції Мурсія. Військовий літак САSА C-101 розпочав тренувальний політ о 9:38 за місцевим часом.

    Читайте також

    За даними оборонного відомства, в літаку перебував лише інструктор, який встиг катапультуватися. На його пошуки відразу вирушили декілька рятувальних груп.

    Пізніше ВВС Іспанії на сторінці у Twitter повідомили, що пілот літака загинув. Деякі ЗМІ писали, що рештки загиблого пілота виявили на пляжі. Уламки літака також прибило до пляжу.

    Читайте також
    авіакатастрофа Іспанія літак аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ