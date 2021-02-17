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    В Іспанії спалахнули масові протести через арешт репера: в країні безлад, є постраждалі (фото, відео)

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    Протестуючі будують барикади й кидають в поліцію каміння, пляшки й петарди - В Іспанії спалахнули масові протести через арешт репера: в країні безлад, є постраждалі (фото, відео)
    Протестуючі будують барикади й кидають в поліцію каміння, пляшки й петарди
    Фото з відкритих джерел

    Каталонського репера Пабло Хазеля затримали за напади на монархію у текстах його пісень

    Тисячі іспанців вийшли на протести, що спалахнули після затримання каталонського репера Пабло Хазеля.

    Напередодні відбулися зіткнення з поліцією в Барселоні, Валенсії, Пальмі-де-Мальорці, Жироні та деяких інших містах, передає DW.

    Близько двох тисяч людей зібралися в центрі столиці Каталонії. Вони споруджували барикади, закидали поліцейських камінням, пляшками і петардами, підпалювали сміттєві контейнери. Протестувальники скандували: «Свободу Пабло Аселю» і «Смерть іспанському режиму». Кілька магазинів і приміщення одного банку були розгромлені.

    За даними поліції, постраждали 17 її співробітників і 16 демонстрантів.

    Вранці 16 лютого іспанська поліція взяла Хазеля під варту, для чого їй довелося штурмувати приміщення університету каталонського міста Льєйда, де забарикадувався 32-річний репер. Разом з ним були понад 50 студентів, які впродовж майже 24 годин намагалися перешкоджати його затриманню.

    Хазелу присудили дев'ятимісячний тюремний термін за прославляння тероризму і наклеп на корону і державні установи через твіти та тексти його пісень з нападками на монархію і поліцію. Зокрема, репер підтримував Вікторію Гомес із забороненої марксистської організації Grapo, що відбуває покарання в іспанській в'язниці, називав короля країни Філіппа VI та його батька, Хуана Карлоса, «босами мафії», а також активно підтримував каталонських сепаратистів.

    Влада в Мадриді заявила про намір переглянути законодавство, щоб у справах, подібних до справи Хазеля, де не здійснювалося протиправних діянь із застосуванням насильства, не можна було виносити вироки з реальним терміном ув'язнення. Однак вирок Хазелю формально вже не може бути переглянутий. Репер мав добровільно з'явитися у в'язницю 12 лютого, але відмовився зробити це.

    Раніше повідомлялося, що через приховану вакцинацію поза чергою у відставку пішов начальник оборони Іспанії.



    Теги: Іспанія арешт протест поліція вирок влада
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