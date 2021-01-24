Скандал в Іспанії: через вакцинацію поза чергою у відставку пішов начальник оборони

За словами генерала, він ніколи не хотів користуватись невиправданими привілеями

У міністерстві оборони Іспанії почали внутрішнє розслідування

Начальник штабу оборони Іспанії Мігель Анхель Вілларроя подав у відставку через появу інформації про його вакцинацію від коронавірусу поза чергою.

Про це повідомляє The Guardian.

Раніше ЗМІ повідомляли, що дозу вакцини також могли отримати інші високопосадовці. Останні не входять до категорій осіб, яким першочергово роблять щеплення.

«Для збереження іміджу збройних сил генерал Вілларроя подав міністру оборони заяву про відставку», – йдеться у заяві збройних сил. Джерела AFP повідомили, що міністерка прийняла його заяву.

За словами 63-річного генерала, він ніколи не хотів користуватись невиправданими привілеями.

За день до відставки Вілларроя міністерство внутрішніх справ звільнило підполковника, який, за даними внутрішнього розслідування, отримав дозу вакцину поза чергою. Окрім звільненого підполковника, у недотриманні порядку вакцинації підозрюються ще кілька військових чиновників. Не виключено, що серія відставок продовжиться.

У міністерстві оборони Іспанії почали внутрішнє розслідування, щоб визначити, чи могло вище військове керівництво отримати вакцину від коронавірусу поза чергою.

Нагадаємо, перший скандал, пов’язаний з вакцинацією, стався у Польщі 3 січня. Ряд знаменитостей вакцинувалися, не дотримуючись черги і не маючи жодних пільг.

Як повідомлялося, 8 січня двох посадовців Варшавського медичного університету, де поза чергою вакцинували від коронавірусу низку знаменитостей, звільнили після скандалу.