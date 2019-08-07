В Італії через зсув евакуювали 200 осіб



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Інцидент стався в містечку Казарго біля озера Комо

Зсув землі спровокували сильні дощі, які пройшли в регіоні

В Італії довелося евакуювати 200 чоловік через зсув, який стався в гірському містечку після тривалої зливи.

Про це повідомляє Independent.

Інцидент стався в містечку Казарго біля озера Комо в північній частині Ломбардії. Зсув землі спровокували сильні дощі, які пройшли в регіоні у вівторок, 6 серпня.

Про жертв або постраждалих інформації немає.

Рятувальники займаються ліквідацією наслідків надзвичайної події.