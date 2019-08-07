  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    В Італії через зсув евакуювали 200 осіб

    • Розсилка
    Інцидент стався в містечку Казарго біля озера Комо - В Італії через зсув евакуювали 200 осіб
    Інцидент стався в містечку Казарго біля озера Комо

    Зсув землі спровокували сильні дощі, які пройшли в регіоні

    В Італії довелося евакуювати 200 чоловік через зсув, який стався в гірському містечку після тривалої зливи.

    Про це повідомляє Independent.

    Інцидент стався в містечку Казарго біля озера Комо в північній частині Ломбардії. Зсув землі спровокували сильні дощі, які пройшли в регіоні у вівторок, 6 серпня.

    Про жертв або постраждалих інформації немає.

    Рятувальники займаються ліквідацією наслідків надзвичайної події.

    Нагадаємо, наприкінці липня у Китаї стався зсув, внаслідок якого загинули 36 осіб.
    Читайте також
    стихійні лиха Італія рятувальники дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ