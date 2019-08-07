В Італії через зсув евакуювали 200 осіб
Інцидент стався в містечку Казарго біля озера Комо
Зсув землі спровокували сильні дощі, які пройшли в регіоні
В Італії довелося евакуювати 200 чоловік через зсув, який стався в гірському містечку після тривалої зливи.
Про це повідомляє Independent.
Інцидент стався в містечку Казарго біля озера Комо в північній частині Ломбардії. Зсув землі спровокували сильні дощі, які пройшли в регіоні у вівторок, 6 серпня.
Про жертв або постраждалих інформації немає.
Рятувальники займаються ліквідацією наслідків надзвичайної події.
Нагадаємо, наприкінці липня у Китаї стався зсув, внаслідок якого загинули 36 осіб.