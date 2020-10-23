В Італії на фермі народилося цуценя з рідкісною зеленою шерстю



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Собаки дуже рідко народжуються з зеленою шерстю

Це стається через те, що цуценя контактує в утробі матері з зеленим пігментом

На італійській фермі на острові Сардинія народилося п'ятеро цуценят, одне з них має рідкісну зелену шерсть. Про це повідомляє BBC.

Зеленошерстого песика назвали Фісташкою. Усі інші його брати та сестри мають білу шерсть, як і їхня мати. Білих цуциків фермер Крістіан Маллоччі віддасть в інші домівки, а Фісташку залишить собі та вчитиме його доглядати за вівцями.

Собаки дуже рідко народжуються з зеленою шерстю. Вважається, що це стається через те, що цуценя контактує в утробі матері з зеленим пігментом, який називається білівердин. Це той пігмент, який може з'являтися через синці. Проте зеленуватий колір шерсті не залишиться назавжди. З кожним днем колір хутра ставатиме все світлішим і світлішим

Фермер Маллоччі розповів, що зелений – це символ надії та удачі, тож Фісташка з'явився у нього в часи пандемії, щоб він та люди навкруги могли усміхнутися.

Про народження песика з шерстю кольору лайму також повідомляли в американському штаті Північна Кароліна на початку 2020 року. Тоді цуценя назвали Халком на честь супергероя Marvel із зеленим кольором шкіри.

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