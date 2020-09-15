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    На українській станції «Академік Вернадський» народилося перше тюленя Уедделла

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    Всім охочим запропонували вигадати&nbsp;ім&rsquo;я для новонародженої та просять залишати коментарі з варіантами під постом - На українській станції «Академік Вернадський» народилося перше тюленя Уедделла
    Всім охочим запропонували вигадати ім’я для новонародженої та просять залишати коментарі з варіантами під постом

    Полярники просять українців вигадати ім’я

    В Антарктиді на українській станції «Академік Вернадський», яка розташована на острові Галіндез, народилася самка тюленя Ведделла Довідка. Про це пише Національний антарктичний науковий центр в Facebook.

    Полярники обиратимуть імʼя лайками. Зараз під постом понад 30 пропозицій. Найбільше лайків набрав варіант Галіндезастер, Воля та Елла.

    Вагітність у самок тюленів Ведделла триває 10 місяців. Кожна самка приносить по одному малюкові. Після народження тюленята важать 25 – 30 кг і мають довжину до 1,3 м. Їх вигодовують 7 тижнів. Дорослі тюлені досягають ваги до 400 кг і живуть 20 років. Це довгий термін для цього виду.

    Нагадаємо, що антарктичну станцію «Академік Вернадський» відвідав 200-кілограмовий тюлень-крабоїд.

    Facebook полярники
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