На українській станції «Академік Вернадський» народилося перше тюленя Уедделла



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Всім охочим запропонували вигадати ім’я для новонародженої та просять залишати коментарі з варіантами під постом

Полярники просять українців вигадати ім’я

В Антарктиді на українській станції «Академік Вернадський», яка розташована на острові Галіндез, народилася самка тюленя Ведделла Довідка. Про це пише Національний антарктичний науковий центр в Facebook.

Полярники обиратимуть імʼя лайками. Зараз під постом понад 30 пропозицій. Найбільше лайків набрав варіант Галіндезастер, Воля та Елла.

Вагітність у самок тюленів Ведделла триває 10 місяців. Кожна самка приносить по одному малюкові. Після народження тюленята важать 25 – 30 кг і мають довжину до 1,3 м. Їх вигодовують 7 тижнів. Дорослі тюлені досягають ваги до 400 кг і живуть 20 років. Це довгий термін для цього виду.

Нагадаємо, що антарктичну станцію «Академік Вернадський» відвідав 200-кілограмовий тюлень-крабоїд.