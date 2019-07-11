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    У світі

    В Італії розпочали розслідування через фінансування РФ партії Сальвіні

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    Лідер&nbsp;партії &laquo;Ліга Півночі&raquo;&nbsp;Маттео Сальвіні - В Італії розпочали розслідування через фінансування РФ партії Сальвіні
    Лідер партії «Ліга Півночі» Маттео Сальвіні

    Прокурори у справі не виключають ймовірність висунення звинувачень у міжнародній корупції

    Прокуратора Мілана почала розслідування щодо фінансування з Росії партії Маттео Сальвіні «Ліга Півночі».

    Про це у четвер заявив керівник прокуратури Мілану Франческо Греко, повідомляє Ansa.

    «Ми почали розслідування (щодо фінансування РФ італійської партії «Ліга Півночі» - ред.), аби зрозуміти, чи є там злочин чи ні», - сказав Греко.

    За словами співрозмовників в юридичних колах, кілька прокурорів у справі не виключають ймовірність висунення звинувачень у міжнародній корупції в цій справі.

    Раніше видання BuzzFeed опублікувало записи переговорів представників ультраправої італійської партії «Ліга» з чиновниками Кремля, під час яких італійці, нібито, домовлялися про фінансову підтримку.

    Натомість Сальвіні заявив, що не брав в Росії «жодного рубля чи літра водки».

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