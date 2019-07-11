В Італії розпочали розслідування через фінансування РФ партії Сальвіні



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Лідер партії «Ліга Півночі» Маттео Сальвіні

Прокурори у справі не виключають ймовірність висунення звинувачень у міжнародній корупції

Прокуратора Мілана почала розслідування щодо фінансування з Росії партії Маттео Сальвіні «Ліга Півночі».

Про це у четвер заявив керівник прокуратури Мілану Франческо Греко, повідомляє Ansa.

«Ми почали розслідування (щодо фінансування РФ італійської партії «Ліга Півночі» - ред.), аби зрозуміти, чи є там злочин чи ні», - сказав Греко.

За словами співрозмовників в юридичних колах, кілька прокурорів у справі не виключають ймовірність висунення звинувачень у міжнародній корупції в цій справі.

Раніше видання BuzzFeed опублікувало записи переговорів представників ультраправої італійської партії «Ліга» з чиновниками Кремля, під час яких італійці, нібито, домовлялися про фінансову підтримку.

Натомість Сальвіні заявив, що не брав в Росії «жодного рубля чи літра водки».