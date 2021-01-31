В Ізраїлі подвоїли штрафи за порушення карантину

Новий закон вдарить по навчальних закладах ультрарелігійного сектору, які відновили заняття всупереч карантинним заборонам

Кнесет Ізраїлю затвердив в остаточному читанні т.зв. «Закон про штрафи», згідно з яким розміри штрафних санкцій за порушення карантинного режиму збільшуються вдвічі.

Про це повідомляє Times of Israel.

Закон, який був затверджений парламентом, також дозволяє місцевій владі видавати адміністративну заборону на роботу шкіл, що відкрилися під час карантину.

На підтримку законопроекту проголосували 42 депутати, проти – 18.

Згідно з новим законом, компанія, організація або навчальний заклад, спіймані на порушення карантинних обмежень, можуть бути оштрафовані в розмірі до 10 тис. шекелів (близько 86 тис. гривень). До теперішнього часу максимальний розмір штрафу становив 5 тис. шекелів.

Крім цього, нова редакція закону дозволяє припиняти роботу організації-порушника в адміністративному порядку.

«Новий закон боляче вдарить по навчальних закладах ультрарелігійного сектору, які відновили заняття всупереч карантинним заборонам», – сказано в повідомленні.

Зазначається, що за твердження цього закону відкриває шлях до урядової постанови про продовження в країні режиму «локдауну». Поки закону про штрафи не було, міністри від партії «Кахоль-лавана» на чолі з Бені Ганцем відмовлялися навіть обговорювати цю постанову.