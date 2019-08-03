В Німеччині виявили кокаїну на один мільярд євро



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Партію наркотиків вагою 4,5 тонни переправляли з Уругваю

У німецькому місті Гамбург вилучили та знищили найбільшу в історії країни партію кокаїну, вартість якої оцінили у мільярд доларів.

Про це повідомляє BBC.

Партію наркотиків вагою 4,5 тонни переправляли з Уругваю, її планували відвезти до Бельгії.

Виявили кокаїн у Німеччині випадково під час звичайної перевірки в порту Гамбурга. За документами у контейнері мали бути соєві боби, але там були понад 200 великих спортивних сумок з наркотиками.

За даними німецької поліції, увесь цей вантаж вже знищили. Митна служба країни оцінила його у 1 мільярд доларів.

Правоохоронці ФРН зазначили, що з одного боку ця знахідка доводить ефективність їхньої роботи, але з іншого боку така велика партія свідчить, що південноамериканські наркокартелі стають дедалі сміливішими.