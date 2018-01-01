В ООН оприлюднили смертельну статистику: протягом минулого року загинуло 56 миротворців

«Це найбільше число, починаючи з 1994 року»

Організація Об’єднаних Націй оприлюднила звіт за 2017 рік. У ньому зазначається, що як мінімум 56 миротворців ООН загинули протягом минулого року. Згідно із звітом, це найбільше число, починаючи з 1994 року. Також зазначається, що у 15 миротворчих місіях від 2013 року загинули 135 солдатів, поліцейських і цивільних посадовців ООН. Це,



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Фото: www.un.org Місія ООН

«Це найбільше число, починаючи з 1994 року»

Організація Об’єднаних Націй оприлюднила звіт за 2017 рік. У ньому зазначається, що як мінімум 56 миротворців ООН загинули протягом минулого року. Згідно із звітом, це найбільше число, починаючи з 1994 року.

Також зазначається, що у 15 миротворчих місіях від 2013 року загинули 135 солдатів, поліцейських і цивільних посадовців ООН. Це, за даними документа, «більше, ніж у будь-який п’ятирічний період в історії».

За цей період найбільше смертей сталося у Малі, Південному Судані і Центрально-Африканській республіці.

Зростання жертв серед миротворців пояснюється тим, що прапор ООН більше не дає «природного захисту».

«Миротворчі середовища зараз стикаються зі збройними групами, терористами, організованою злочинністю, вуличними бандами, кримінальною і політичною експлуатацією та іншими загрозами», – йдеться в повідомленні.

У звіті також вказано, що посадовці з керівництва ООН і країн, які надають свій особовий склад до миротворчих сил, досі упереджено ставляться до надання дозволу на використання сили.

«Жертви рідко трапляються внаслідок того, що війська і керівництво (миротворчих сил) вживають заходів, – сказано в повідомленні. – Сили ООН найчастіше зазнають нападів у результаті бездіяльності».