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    В ООН оприлюднили смертельну статистику: протягом минулого року загинуло 56 миротворців

    «Це найбільше число, починаючи з 1994 року»
    Організація Об’єднаних Націй оприлюднила звіт за 2017 рік. У ньому зазначається, що як мінімум 56 миротворців ООН загинули протягом минулого року. Згідно із звітом, це найбільше число, починаючи з 1994 року. Також зазначається, що у 15 миротворчих місіях від 2013 року загинули 135 солдатів, поліцейських і цивільних посадовців ООН. Це,
    • Сьогодні, 12:10
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    Місія ООН
    Фото: www.un.org
    Місія ООН

    «Це найбільше число, починаючи з 1994 року»

    Організація Об’єднаних Націй оприлюднила звіт за 2017 рік. У ньому зазначається, що як мінімум 56 миротворців ООН загинули протягом минулого року. Згідно із звітом, це найбільше число, починаючи з 1994 року.

    Також зазначається, що у 15 миротворчих місіях від 2013 року загинули 135 солдатів, поліцейських і цивільних посадовців ООН. Це, за даними документа, «більше, ніж у будь-який п’ятирічний період в історії».

    За цей період найбільше смертей сталося у Малі, Південному Судані і Центрально-Африканській республіці.

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    Зростання жертв серед миротворців пояснюється тим, що прапор ООН більше не дає «природного захисту».

    «Миротворчі середовища зараз стикаються зі збройними групами, терористами, організованою злочинністю, вуличними бандами, кримінальною і політичною експлуатацією та іншими загрозами», – йдеться в повідомленні.

    У звіті також вказано, що посадовці з керівництва ООН і країн, які надають свій особовий склад до миротворчих сил, досі упереджено ставляться до надання дозволу на використання сили.

    «Жертви рідко трапляються внаслідок того, що війська і керівництво (миротворчих сил) вживають заходів, – сказано в повідомленні. – Сили ООН найчастіше зазнають нападів у результаті бездіяльності».

     

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    ООН прапор
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