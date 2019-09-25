В Пекіні офіційно відкрили один із найбільших в світі аеропортів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міжнародний аеропорт Пекіна Дасін був побудований менш ніж за п'ять років

На відкритті другого міжнародного аеропорту у Пекіні з терміналом, оголошеним найбільшим в світі, був присутній президент Китаю Сі Цзіньпін

Один з найбільших у світі міжнародних аеропортів Дасін був відкритий у середу в Пекіні.

Про це повідомляє AP.

На відкритті другого міжнародного аеропорту у Пекіні з терміналом, оголошеним найбільшим в світі, був присутній президент Китаю Сі Цзіньпін.

Міжнародний аеропорт Пекіна Дасін, побудований менш ніж за п'ять років, вартістю 120 мільярдів юанів (17 мільярдів доларів), розрахований на обслуговування 72 мільйонів пасажирів на рік.

Головний аеропорт столиці Китаю є другим за завантаженістю у світі після міжнародного аеропорту Хартсфілд-Джексон Атланта.

В аеропорту Дасін є термінал, який вважається найбільшим у світі, на 1 мільйон квадратних метрів.

Джерело: УНН