В Анкарі відбулася наукова конференція про Голодомор



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Наукова конференція в Анкарі Фото: Укрінформ

Під час конференції було презентовано дві книжки про Голодомор вперше перекладені турецькою мовою

У Анкарі відбулася наукова конференція, присвячена 85-й річниці Голодомору 1932-33 років.

Як повідомляє «Укрінформ», у конференції взяли участь українські та турецькі науковці, дослідники та експерти, представники дипломатичного корпусу іноземних держав, акредитованих в Туреччині, представники посольства України в Туреччині, діаспора.

Захід було розпочато хвилиною мовчання.

«85 років тому українці, які багато працювали, вмирали з голоду на власній землі. Часи минають, але не біль. Голодомор 1932-33рр. був одним з найжорстокіших та найбільших злочинів радянського режиму проти українців. Таким чином Сталін хотів покласти кінець «українському питанню»: зруйнувати нашу ідентичність та бажання до волі», - наголосив у своєму виступі надзвичайний і повноважний посол у Туреччині Андрій Сибіга.

Дипломат також зазначив, що нині, з плином часу, ми говоримо про голодомори перш за все не для того, аби почути слова співчуття та засудження, а для того, аби ці страшні події ніколи не повторилися.

«Українці найбільше опиралися перетворенням, які здійснював радянський тоталітарний режим. 11 серпня 1932 року Сталін заявив Кагановичу, що існує загроза «втратити Україну». Тоді Сталін розробив каральну акцію, яка полягала у конфіскації всіх продовольчих продуктів у селянських оселях, в січні 1933 року, блокуванні селян у селах та забороні переміщення, а також інформаційній блокаді», - наголосив у своїй доповіді доктор історичних наук, професор Станіслав Кульчицький.

«В той момент, коли українські селяни помирали з голоду, відібрані у них продукти відправляли в інші регіони СРСР та за кордон. Сталінський режим при цьому заперечував існування голоду в Україні та відкидав пропозиції про надання допомоги від багатьох неурядових організацій та зокрема українців за кордоном», - вказав на злочини сталінського режиму громадський діяч, правознавець-міжнародник Володимир Василенко.

Під час конференції було презентовано дві книжки про Голодомор, Станіслава Кульчицького та Володимира Василенка, вперше перекладені турецькою мовою: «Голодомор в Україні 1932-33 рр. Як? Чому?» та «Методологія правової оцінки Голодомору 1932-1933 рр. в Україні як злочину геноциду».

Як відомо, 2 грудня у Стамбулі за участю Вселенського патріарха Варфоломія відбулася літургія за жертвами голодоморів в Україні.