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    Патріарх Варфоломій разом з українцями помолився за жертв голодоморів

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    <p>Голодомор не має виправдання, вказано в патріаршому посланні</p> - Патріарх Варфоломій разом з українцями помолився за жертв голодоморів

    Голодомор не має виправдання, вказано в патріаршому посланні

    У богослужінні взяли участь представники дипкорпусу, української громади, лідери кримськотатарської діаспори.

    Вселенський патріарх Варфоломій помолився сьогодні разом з українцями за жертв голодоморів. Молебень відбувся в церкві Святого Миколая у Стамбулі.

    Про це повідомив у Twitter посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга.

    «Участь у Патріаршій літургії на вшанування пам'яті жертв Голодомору також взяли професор В.Василенко та С.Кульчицький, книги яких про Голодомор турецькою мовою 4 грудня презентуємо на конференції в Анкарі», - повідомив Сибіга.

    Крім того, у богослужінні взяли участь представники дипкорпусу, української громади, лідери кримськотатарської діаспори.

    «Голодомор не має виправдання, злочин проти людяності не має терміну давності, правда очищає», - вказано в патріаршому посланні, зачитаному українською мовою в ході поминальної літургії.

    Як відомо, 4 грудня в Національній бібліотеці Туреччини Центр євразійських досліджень (AVIM) спільно з Посольством України в Туреччині організовують наукову конференцію на тему: «Голодомор: штучний голод в Україні 1932-33 рр». На заході буде презентовано дві книги про Голодомор турецькою мовою.

    Джерело: Укрінформ

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