Патріарх Варфоломій разом з українцями помолився за жертв голодоморів

У богослужінні взяли участь представники дипкорпусу, української громади, лідери кримськотатарської діаспори.

Вселенський патріарх Варфоломій помолився сьогодні разом з українцями за жертв голодоморів. Молебень відбувся в церкві Святого Миколая у Стамбулі.

Про це повідомив у Twitter посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга.

«Участь у Патріаршій літургії на вшанування пам'яті жертв Голодомору також взяли професор В.Василенко та С.Кульчицький, книги яких про Голодомор турецькою мовою 4 грудня презентуємо на конференції в Анкарі», - повідомив Сибіга.

«Голодомор не має виправдання, злочин проти людяності не має терміну давності, правда очищає», - вказано в патріаршому посланні, зачитаному українською мовою в ході поминальної літургії.

Prayer of HAH Bartholomew I over the commemorating 85 yrs of #Holodomor victims at St.Nicholas Church in Istanbul. Strong message of HAH from Mother Church :Holodomor doesn’t have excuses, crime against humanity doesn’t have limitation period, the truth purifies pic.twitter.com/t6BQVTv9TS