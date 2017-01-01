В Японії понад 500 осіб стали жертвами хвороби, спричиненою «м'ясоїдними бактеріями»

Інфекція поширюється по організму за лічені години і може призвести до смерті

В Японії в цьому році 525 місцевих жителів заразилися загадковою і потенційно смертельною інфекцією, рознощиком якої є стрептокок групи А, що отримав назву «м'ясоїдна бактерія». Про це повідомив Національний інститут інфекційних захворювань Японії, передає The Asahi Shimbun. У повідомленні сказано, що, за станом на 10 грудня,



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Інфекція поширюється по організму за лічені години і може призвести до смерті

В Японії в цьому році 525 місцевих жителів заразилися загадковою і потенційно смертельною інфекцією, рознощиком якої є стрептокок групи А, що отримав назву «м'ясоїдна бактерія».

Про це повідомив Національний інститут інфекційних захворювань Японії, передає The Asahi Shimbun.

У повідомленні сказано, що, за станом на 10 грудня, зафіксовано 525 осіб з діагнозом стрептококовий токсичний шоковий синдром (STSS). З них 66 хворих - в Токіо.

Із симптомів захворювання виділяють пухлину, біль у руках і ногах, жар і нездужання. Інфекція поширюється по організму за лічені години і може призвести до смерті. Відзначається, що в групі ризику люди від 30.

Медики повідомили, що в їх практиці STSS не рідкість, але збудник хвороби, невідому до недавнього часу бактерію, відкрили тільки цього року. На сьогоднішній день медики для лікування STSS використовують антибіотики на основі пеніциліну, який є ефективним тільки на ранній стадії.