В Японії стався потужний землетрус



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За даними Метеорологічного управління, загрози цунамі немає

На сході Японії у місті Ацума стався землетрус магнітудою 5,7. Про це повідомляє The Japan Times із посиланням на Метеорологічне управління країни.

«Сильний землетрус магнітудою у 5,7 стався в місті Ацума, що в окрузі Ібурі префектури Хоккайдо, де минулого вересня також стався потужний землетрус», - йдеться у повідомленні.

За даними Метеорологічного управління, нині немає загрози цунамі.

Як повідомлялося, в ніч проти 6 вересня на острові Хоккайдо стався землетрус магнітудою 5,6, який призвів до щонайменше 42 смертей.

30 грудня у префектурі Хоккайдо стався ще один землетрус магнітудою 5,4.