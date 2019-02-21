  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    В Японії стався потужний землетрус

    • Розсилка
    В Японії стався потужний землетрус

    За даними Метеорологічного управління, загрози цунамі немає

    На сході Японії у місті Ацума стався землетрус магнітудою 5,7. Про це повідомляє The Japan Times із посиланням на Метеорологічне управління країни.

    «Сильний землетрус магнітудою у 5,7 стався в місті Ацума, що в окрузі Ібурі префектури Хоккайдо, де минулого вересня також стався потужний землетрус», - йдеться у повідомленні.

    .jpg_61

    За даними Метеорологічного управління, нині немає загрози цунамі.

    Як повідомлялося, в ніч проти 6 вересня на острові Хоккайдо стався землетрус магнітудою 5,6, який призвів до щонайменше 42 смертей.

    30 грудня у префектурі Хоккайдо стався ще один землетрус магнітудою 5,4.

    Читайте також
    Японія землетрус цунамі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ