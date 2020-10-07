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    У світі

    Вакцина від Covid-19 може бути готовою до кінця 2020 року – ВООЗ

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    Вакцина від Covid-19 може бути готовою до кінця 2020 року &ndash; ВООЗ - Вакцина від Covid-19 може бути готовою до кінця 2020 року – ВООЗ
    Вакцина від Covid-19 може бути готовою до кінця 2020 року – ВООЗ

    ВООЗ розраховує до кінця 2021 року забезпечити два мільярди доз вакцин

    Вакцина від Covid-19 може бути готовою до кінця 2020 року.

    Про це повідомив голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адганом «Гебреєсус.

    «Ми потребуватимемо вакцину, і є надія, що до кінця цього року ми можемо мати вакцину. Є надія», – сказав Тедрос під час зустрічі Виконавчої ради ВООЗ.

    Британська компанія AstraZeneca нещодавно оголосила, що її кандидат на вакцину дійшов до останньої фази тестувань у США. Втім, 9 вересня вона вирішила тимчасово зупинити випробування після того, як в одного з учасників досліджень виявили незрозумілу хворобу. Через кілька днів випробування відновили.

    Базована в Британії компанія The Cambridge повідомила, що випробування її вакцини будуть здійснені майже на 30 тисячах людей різного расового, етнічного і географічного походження.

    Два інші кандидати на вакцини почали проходити останню стадію тестування цього літа на десятках тисяч людей в США. Одна з цих вакцин була створена Національним інститутом здоров’я США і виробляється компанією Moderna Inc., а інша спільно розробляється американською фірмою Pfizer Inc. і німецькою компанією BioNTech.

    Про реєстрацію першої у світі вакцини від Covid-19 вже заявили в Росії. Медичні експерти поставили під сумнів реєстрацію вакцини «Спутнік-V», бо третя, остання фаза випробувань вакцини ще не завершена.

    ВООЗ розраховує до кінця 2021 року забезпечити два мільярди доз вакцин.

    До слова, Україна домовляється про вакцину від Covid-19 з вісьмома компаніями.

    США час ВООЗ
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