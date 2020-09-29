Україна домовляється про вакцину від Covid-19 з вісьмома компаніями



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Зараз Міністерство охорони здоров'я веде переговори з такими компаніями, як Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca

У світі у восьми компаній розробки вакцини від коронавірусу перебувають на фінальній стадії, - Степанов

Україна веде переговори про постачання вакцин від коронавірусу з вісьмома компаніями, у яких розробки перебувають на фінальній стадії. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«Є вісім компаній-розробників вакцин, які перебувають на третій стадії клінічних випробувань. Клінічні випробування повинні показати, що вакцина виробляє антитіла, і ти не заразишся вірусом, якщо говорити простіше. МОЗ звернувся до провідних компаній, ми вже тривалий час ведемо з ними переговори», – повідомив Степанов.

Як повідомлялося, у Туреччині почали випробовувати на людях вакцину від коронавірусу.

Як відомо, Китай почав масову вакцинацію від коронавірусу.

Також американська компанія розпочинає фінальний етап випробування вакцини від Covid-19 у Великій Британії.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 28 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3627 осіб. Одужали за минулу добу – 1797 людей (днем раніше – 571), померли – 69 осіб (37). Загалом від початку пандемії станом на ранок 29 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 204932 людей, одужали 88453 особи, летальних випадків – 3996.

До слова, ВООЗ заявив, що офіційні показники смертності від коронавірусу занижені.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок вівторка, 29 вересня коронавірусом захворіли понад 33552166 млн осіб. Загалом від початку пандемії від Covid-19 померло 1006379, а одужало 24 880 949. Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (7 147 751), Індія (6 074 702), Бразилія (4 745 464), Росія (1 154 299), Колумбія, Перу, Іспанія, а також Мексика, Аргентина та Південно-Африканська Республіка.