Ватикан і Китай підписали історичну угоду щодо призначення єпископів



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У Китаї налічується близько 10 мільйонів католиків

Папа Франциск визнав сім єпископів, призначених Китаєм, у межах історичної угоди про поліпшення зв'язків з Пекіном

Заступник міністра закордонних справ Китаю Ван Чао та заступник секретаря Ватикану з відносин з державами Антуан Камільєрі у Пекіні підписали тимчасову угоду з питання призначення єпископів.

Про це інформує Тhe Guardian з посиланням на МЗС КНР.

Як повідомляється, на зустрічі в Пекіні сторони висловили надію, що «підписана угода сприятиме плідному і далекоглядному процесу інституційного діалогу і внесе позитивний внесок у життя Католицької Церкви у Китаї, на благо китайського народу і миру в усьому світі».

У Ватикані підтвердили підписання документа.

Зазначимо, ЗМІ називають підписану угоду «історичною». Зокрема, ВВС у зв'язку з цим зазначає, що Папа Франциск визнав сім єпископів, призначених Китаєм, у межах історичної угоди про поліпшення зв'язків між Ватиканом і Китаєм.

Додамо, що питання про те, хто призначає єпископів, як пише видання, лежить в основі суперечки з тих пір, як Китай вперше розірвав дипломатичні відносини зі Святим Престолом у 1951 році.

У Китаї налічується близько 10 мільйонів католиків.

До слова, минулого місяця Папа Франциск зустрівся з жертвами священиків-педофілів.

Джерело: РБК-Україна