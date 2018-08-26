Папа Франциск зустрівся з жертвами священиків-педофілів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: vaticannews.va Папа Римський в Ірландії

Папа Римський особисто вибачився

Папа Римський Франциск зустрівся 25 серпня під час візиту до Ірландії з вісьмома колишніми жертвами сексуальних зловживань з боку священиків. Як повідомили у Ватикані, бесіда тривала близько півтори години. Папа Римський особисто вибачився перед жертвами.

Частина засобів інформації розкритикували понтифіка за те, що він не запропонував жодних практичних рішень для подолання кризи зі священиками-педофілами. Останній великий скандал, пов’язаний з цією темою, стався в американському штаті Пенсильванія, де 17 серпня велике журі оприлюднило доповідь, з якої випливає, що понад 300 священиків-педофілів з 1950-х років поглумилися над більш ніж тисячею неповнолітніх в шести єпархіях штату.

Прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар у виступі на честь візиту папи сказав, що церква вже не є «центром суспільного життя» в країні, як раніше, і це необхідно врахувати при вибудовуванні нових відносин між Ватиканом і Дубліном. Він нагадав, що ірландські виборці, всупереч позиції Ватикану, висловилися на підтримку одностатевих шлюбів і права на аборт.

Раніше папа Римський Франциск заявив, що поділяє обурення нездатністю церковної влади покарати «огидні злочини» священиків, які чинили сексуальне насильство над дітьми.

Джерело: Радіо Свобода