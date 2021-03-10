Вбивство афроамериканця Флойда: суд приступив до відбору присяжних

У понеділок прокурори попросили апеляційний суд Міннесоти розпорядиться про відстрочення судового розгляду

Суд в Міннесоті (США) приступив до відбору присяжних в рамках судового процесу у справі про загибель афроамериканця Джорджа Флойда. У вбивстві звинувачують поліцейського з Міннеаполіса Дерека Шовина.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Суддя Пітер Кехілл з окружного суду округу Хеннепін почав процес всупереч запереченням державних обвинувачів. Вони стверджують, що судовий розгляд по настільки гучній справі не повинний починатися доти, поки суд вищої інстанції не вирішить, скільки кримінальних звинувачень повинні пред'явити Шовіну.

Поліцейського звинувачують у вбивстві другого ступеня і ненавмисному вбивстві. Прокурори також попросили додати третю статтю – вбивство третього ступеня.

У понеділок прокурори попросили апеляційний суд Міннесоти розпорядиться про відстрочення судового розгляду.

Нагадаємо, в травні 2020 року під час затримання темношкірого американця Джорджа Флойда поліцейські застосували задушливий прийом. Флойд помер у реанімації через декілька годин.

Офіцер Дерек Шовен, який тримав ногу на шиї загиблого, був заарештований 29 травня.