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    Вчені знайшли засіб проти смертельно небезпечного вірусу

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    Вчені з Бельгії виявили речовину, що пригнічує реплікацію вірусу лихоманки денге - Вчені знайшли засіб проти смертельно небезпечного вірусу
    Вчені з Бельгії виявили речовину, що пригнічує реплікацію вірусу лихоманки денге
    Фото: Eloisa Lopez / Reuters

    Вчені з'ясували, що JNJ–A07 блокує роботу двох білків вірусу лихоманки денге

    Дослідники з Бельгії, Німеччини і Франції знайшли надзвичайно сильний інгібітор вірусу лихоманки денге. Стаття вчених була опублікована в журналі Nature.

    Лихоманка денге, яка переноситься комарами, – це небезпечна вірусна інфекція, поширена в тропіках і субтропіках – щорічно нею заражаються близько 96 мільйонів чоловік. Іноді вона переростає у важку лихоманку денге, що приводить до кровотечі, «витоку» плазми крові, а в деяких випадках – смерті.

    В даний час не існує антивірусних засобів проти денге – варіантів вірусу занадто багато.

    Проект з пошуку активної речовини для противірусного препарату дослідники з Льовенського католицького і Гейдельберзького університетів спільно з колегами з Johnson & Johnson почали ще в 2009 році. Вони провели масштабний скринінг тисяч з'єднань, що пригнічують розвиток вірусу в клітинних культурах.

    Найбільш багатообіцяючим виявилося з'єднання JNJ–A07, ефективне проти всіх чотирьох типів вірусу лихоманки денге.

    Дослідження на щурах і мишах показали, що препарат, який приймається орально, безпечний в застосуванні і знижує у гризунів вірусне навантаження.

    «Через 24 години після старту курсу лікування кількість вірусних частинок в крові різко падав», – зазначає один з авторів дослідження Сюзанна Каптейн.

    Вчені з'ясували, що JNJ–A07 блокує роботу двох білків вірусу лихоманки денге – NS3 і NS4B – що порушує процес реплікації. Крім того, таблетки з JNJ–A07 можуть бути використані і для профілактики зараження лихоманкою.

    Теги: чоловік інфекція час
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    Вчені знайшли засіб проти смертельно небезпечного вірусу