Вчені знайшли засіб проти смертельно небезпечного вірусу

Вчені з'ясували, що JNJ–A07 блокує роботу двох білків вірусу лихоманки денге

Дослідники з Бельгії, Німеччини і Франції знайшли надзвичайно сильний інгібітор вірусу лихоманки денге. Стаття вчених була опублікована в журналі Nature.

Лихоманка денге, яка переноситься комарами, – це небезпечна вірусна інфекція, поширена в тропіках і субтропіках – щорічно нею заражаються близько 96 мільйонів чоловік. Іноді вона переростає у важку лихоманку денге, що приводить до кровотечі, «витоку» плазми крові, а в деяких випадках – смерті.

В даний час не існує антивірусних засобів проти денге – варіантів вірусу занадто багато.

Проект з пошуку активної речовини для противірусного препарату дослідники з Льовенського католицького і Гейдельберзького університетів спільно з колегами з Johnson & Johnson почали ще в 2009 році. Вони провели масштабний скринінг тисяч з'єднань, що пригнічують розвиток вірусу в клітинних культурах.

Найбільш багатообіцяючим виявилося з'єднання JNJ–A07, ефективне проти всіх чотирьох типів вірусу лихоманки денге.

Дослідження на щурах і мишах показали, що препарат, який приймається орально, безпечний в застосуванні і знижує у гризунів вірусне навантаження.

«Через 24 години після старту курсу лікування кількість вірусних частинок в крові різко падав», – зазначає один з авторів дослідження Сюзанна Каптейн.

Вчені з'ясували, що JNJ–A07 блокує роботу двох білків вірусу лихоманки денге – NS3 і NS4B – що порушує процес реплікації. Крім того, таблетки з JNJ–A07 можуть бути використані і для профілактики зараження лихоманкою.