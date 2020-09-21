Велика Британія планує заборонити продаж нових авто на бензині з 2030 року



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У Британії намагаються поширити використання електромобілів

Раніше планувалося заборону ввести з 2040 року

Велика Британія готова ввести заборону на нові автомобілі на викопному паливі вже з 2030 року (замість 2040, як планувалось раніше). Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що заборона вводиться для прискорення поширення електромобілів на британських дорогах.

Очікується, що уряд Бориса Джонсона оголосить про прискорення переходу на електромобілі цієї осені – це буде одним з напрямків нової енергетичної політики, спрямованої на запуск відновлення економіки після пандемії коронавірусу.

Згідно з джерелами в енергетичній і транспортній галузях, уряд сподівався викласти свої плани вже цього тижня, але оголошення буде відкладено ближче до кінця року через зосередженість на зростанні випадків коронавірусу.

Уряд раніше консультувався про плани перенести крайній термін продажу нових забруднюючих навколишнє середовище автомобілів з 2040 на 2035 рік. Тепер очікується, що він займе більш амбітну позицію після запевнень в тому, що інфраструктура Британії буде готова впоратися з переходом на електромобілі.

Рішення про припинення продажів нових бензинових і дизельних автомобілів до 2030 року поставило б Британію попереду Франції, яка планує так заборону з 2040 року і на один рівень з Німеччиною, Ірландією та Нідерландами. Норвегія введе заборону в 2025 році.