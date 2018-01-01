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    Венесуела перша у світі обзавелася криптовалютою

    У країні знайшли вихід з багаторічної економічної кризи
    Венесуела у вівторок почала попередній продаж криптовалюти El Petro (петро), підтвердженої запасами нафти, газу, золота і алмазів. Про це повідомляє видання «Інтерфакс-Україна» з посиланням на сайт SMNWeekly.com. Для того, щоб обійти фінансові санкції, введені проти неї США і Європейським союзом, Венесуела стала першою країною в світі
    • Сьогодні, 15:22
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    У країні знайшли вихід з багаторічної економічної кризи

    Венесуела у вівторок почала попередній продаж криптовалюти El Petro (петро), підтвердженої запасами нафти, газу, золота і алмазів. Про це повідомляє видання «Інтерфакс-Україна» з посиланням на сайт SMNWeekly.com.

    Для того, щоб обійти фінансові санкції, введені проти неї США і Європейським союзом, Венесуела стала першою країною в світі з власною криптовалютою.

    ЗМІ відзначають, що президент Ніколас Мадуро сподівається на інтерес з боку інвесторів з Катару, Туреччини і інших країн Близького Сходу. Згідно з його планами, петро (криптовалюту) можна буде використовувати для отримання реальної валюти та для оплати послуг постачальників.

    За словами президента, буде випущено 100 млн токенів вартістю $ 6 млрд, незважаючи на те, що контрольований опозицією парламент Венесуели оголосив петро незаконними. Згідно із законодавством країни, парламент має затверджувати будь-які державні позики.

    ЗМІ США санкції Венесуела президент криптовалюта
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