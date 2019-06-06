Вибори у Данії: соціал-демократи перемогли, прем'єр іде у відставку
Чинний прем'єр-міністр Ларс Лекке Расмуссен, який очолював уряд з 2015 року, подасть у відставку найближчим часом
Соціал-демократи отримали 91 місце зі 179 у парламенті
У Данії на парламентських виборах перемогли соціал-демократи на чолі з Метте Фредеріксен.
Про це повідомляє ВВС.
«Соціал-демократи отримали 91 з 179 місць в парламенті», - йдеться в повідомленні.
Чинний прем'єр-міністр Ларс Лекке Расмуссен, який очолював уряд з 2015 року, подасть у відставку найближчим часом.
Лідер партії, яка перемогла, 41-річна Метте Фредеріксен, підтвердила свої наміри сформувати однопартійний уряд меншості соціал-демократів. Вона стане наймолодшою главою уряду країни.
Нагадаємо, на початку цього року Фінляндія і Швеція вже сформували уряди соціал-демократів.
Як повідомлялося, на виборах у парламент Данії перемагають соціал-демократи.