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    У світі

    Вибори у Данії: соціал-демократи перемогли, прем'єр іде у відставку

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    Чинний прем'єр-міністр Ларс Лекке Расмуссен, який очолював уряд з 2015 року, подасть у відставку найближчим часом - Вибори у Данії: соціал-демократи перемогли, прем'єр іде у відставку
    Чинний прем'єр-міністр Ларс Лекке Расмуссен, який очолював уряд з 2015 року, подасть у відставку найближчим часом

    Соціал-демократи отримали 91 місце зі 179 у парламенті

    У Данії на парламентських виборах перемогли соціал-демократи на чолі з Метте Фредеріксен.

    Про це повідомляє ВВС.

    «Соціал-демократи отримали 91 з 179 місць в парламенті», - йдеться в повідомленні.

    Чинний прем'єр-міністр Ларс Лекке Расмуссен, який очолював уряд з 2015 року, подасть у відставку найближчим часом.

    Лідер партії, яка перемогла, 41-річна Метте Фредеріксен, підтвердила свої наміри сформувати однопартійний уряд меншості соціал-демократів. Вона стане наймолодшою главою уряду країни.

    Нагадаємо, на початку цього року Фінляндія і Швеція вже сформували уряди соціал-демократів.

    Як повідомлялося, на виборах у парламент Данії перемагають соціал-демократи.  

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