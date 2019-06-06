Вибори у Данії: соціал-демократи перемогли, прем'єр іде у відставку



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Чинний прем'єр-міністр Ларс Лекке Расмуссен, який очолював уряд з 2015 року, подасть у відставку найближчим часом

Соціал-демократи отримали 91 місце зі 179 у парламенті

У Данії на парламентських виборах перемогли соціал-демократи на чолі з Метте Фредеріксен.

Про це повідомляє ВВС.

«Соціал-демократи отримали 91 з 179 місць в парламенті», - йдеться в повідомленні.

Чинний прем'єр-міністр Ларс Лекке Расмуссен, який очолював уряд з 2015 року, подасть у відставку найближчим часом.

Лідер партії, яка перемогла, 41-річна Метте Фредеріксен, підтвердила свої наміри сформувати однопартійний уряд меншості соціал-демократів. Вона стане наймолодшою главою уряду країни.

Нагадаємо, на початку цього року Фінляндія і Швеція вже сформували уряди соціал-демократів.

Як повідомлялося, на виборах у парламент Данії перемагають соціал-демократи.