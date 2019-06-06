На виборах у парламент Данії перемагають соціал-демократи



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Метте Фредеріксен може стати новою прем'єркою Данії

Чинний прем'єр-міністр Ларс Лекке Расмуссен визнав свою поразку на виборах

На парламентських виборах в Данії, які відбулись у середу, 5 червня, перемогу, за попередніми даними, отримали соціал-демократи. Згідно з даними попередніх результатів підрахунку ста відсотків бюлетенів, їх підтримали 25,9 відсотка виборців. «Ви вирішили, що Данія матиме нову більшість, що Данія має піти іншим шляхом. І ви обрали, що у Данії має бути новий уряд», - заявила лідерка соціал-демократів Метте Фредеріксен під час виступу у парламенті, передає агенція AP.

Очолювана чинним прем'єр-міністром країни Ларсом Лекке Расмуссеном Ліберальна партія отримала 23,4 відсотка голосів. Під час виступу перед прихильниками він визнав свою поразку, додавши, що його партія показала хороший результат, однак країна стоїть перед зміною уряду.

Очікується, що очолюваний соціал-демократами і їхнєю лідеркою Метте Фредеріксен так званий «червоний блок» зможе отримати 91 з 179 місць у парламенті. На частку «синього блоку» Ларса Лекке Расмуссена припаде 75 мандатів.

Значно нижчим, ніж на минулих виборах у 2015 році, виявився результат правопопулістської Данської народної партії. Вона отримала лише 8,1 відсотка голосів у порівнянні з 21,1 відсотка. Загалом на нинішніх парламентських виборах на депутатські мандати претендували близько 900 кандидатів від 13 партій. За даними данського статистичного відомства Danmarks Statistik, явка на парламентських виборах 2019 року склала 84,5 відсотка.

Таким чином, Метте Фредеріксен може стати другою в історії Данії жінкою на чолі уряду після попередниці Расмуссена - Хелле Торнінг-Шмітт, а Данія - третьою скандинавською країною з соціал-демократичним урядом. Раніше Фредеріксен обіймала посади міністра праці й міністра юстиції, а після цього очолила партію.

Данські соціал-демократи наполягають на більш жорсткій політиці щодо мігрантів. Минулого року вони запропонували відправляти шукачів притулку до спеціальних центрів за межами Європи - наприклад, у Північній Африці. Вони також хотіли обмежити кількість «незахідних» мігрантів, які можуть в'їхати в країну.

У Швеції з січня 2019 року править коаліція соціал-демократів і «зелених». У Фінляндії на квітневих виборах також перемогли соціал-демократи, які потім утворили урядовий альянс з центристами і трьома малим партіями.

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Джерело: Українська служба DW