  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Вибух на заводі у Китаї: загинули 10 людей

    • Розсилка
    Ударна хвиля від вибуху вибила скло у прилеглих будівель&nbsp;в місті Саньменься - Вибух на заводі у Китаї: загинули 10 людей
    Ударна хвиля від вибуху вибила скло у прилеглих будівель в місті Саньменься

    Вибух стався на газопереробному заводі у провінції Хенань

    У Китаї в провінції Хенань в результаті вибуху на газопереробному заводі загинули 10 осіб. Про це повідомляє   Центральне телебачення Китаю.

    Відзначається, що ще 19 осіб серйозно постраждали, п'ятеро вважаються зниклими безвісти. Відомо, що вибух стався в повітророзподільній установці на фабриці в місті Саньменься, ударна хвиля від вибуху вибила скло у прилеглих будівель.

    Раніше повідомлялося, що 19 липня в центральному Китаї стався потужний вибух на заводі, в результаті чого щонайменше двоє людей загинули. 18 осіб отримали поранення, ще 12 - пропали безвісти.

    Нагадаємо, на сході Китаю стався вибух на хімічному заводі, в результаті чого загинули двоє людей, ще дев'ять отримали поранення. Вибух прогримів під час порятунку працівника, який потрапив в виробничий резервуар. Пізніше стало відомо, що в Китаї кількість жертв вибуху на хімічному заводі зросла до 62 осіб.

    Читайте також
    вибух телебачення Китай смерть
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ