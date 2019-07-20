Вибух на заводі у Китаї: загинули 10 людей



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Ударна хвиля від вибуху вибила скло у прилеглих будівель в місті Саньменься

Вибух стався на газопереробному заводі у провінції Хенань

У Китаї в провінції Хенань в результаті вибуху на газопереробному заводі загинули 10 осіб. Про це повідомляє Центральне телебачення Китаю.

Відзначається, що ще 19 осіб серйозно постраждали, п'ятеро вважаються зниклими безвісти. Відомо, що вибух стався в повітророзподільній установці на фабриці в місті Саньменься, ударна хвиля від вибуху вибила скло у прилеглих будівель.

Раніше повідомлялося, що 19 липня в центральному Китаї стався потужний вибух на заводі, в результаті чого щонайменше двоє людей загинули. 18 осіб отримали поранення, ще 12 - пропали безвісти.

Нагадаємо, на сході Китаю стався вибух на хімічному заводі, в результаті чого загинули двоє людей, ще дев'ять отримали поранення. Вибух прогримів під час порятунку працівника, який потрапив в виробничий резервуар. Пізніше стало відомо, що в Китаї кількість жертв вибуху на хімічному заводі зросла до 62 осіб.