«Вічно молода» 65-річна актриса розкрила три секрети своєї краси



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65-річна актриса розкрила три секрети своєї краси

Актриса регулярно ходить на пробіжку і в походи

«Вічно молода» актриса Мішель Їм (Michelle Yim) з Гонконгу розкрила три секрети своєї нев'янучої краси.

Її слова наводить видання Independent News & Media.

Фотографії 65-річної Їм в спортивній формі, опубліковані в акаунтах місцевих ЗМІ, зібрали тисячі захоплених коментарів. Фанати прийшли в захват від зовнішності актриси, і вона вирішила розповісти їм про те, як стежить за собою.

Першим секретом Їм вважає харчування. Вона їсть багато китайських тонізуючих супів і п'є кісткові бульйони, багаті колагеном. Крім цього, актриса включила в свій раціон багату антиоксидантами їжу: помідори, шпинат і лохину.

Другим важливим аспектом збереження молодості вона називає фізичну активність.

«Вправами можна вилікувати що завгодно», - заявила Їм.

Сама актриса регулярно ходить на пробіжку і в походи, її Instagram сповнений знімками природних пам'яток Гонконгу.

Останнім секретом Їм називає постійне використання сонцезахисного крему. Також вона намагається наносити легкий макіяж або обходитися зовсім без нього, щоб шкіра обличчя могла дихати.