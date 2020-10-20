«Вічно молода» 65-річна актриса розкрила три секрети своєї краси
Актриса регулярно ходить на пробіжку і в походи
«Вічно молода» актриса Мішель Їм (Michelle Yim) з Гонконгу розкрила три секрети своєї нев'янучої краси.
Її слова наводить видання Independent News & Media.
Фотографії 65-річної Їм в спортивній формі, опубліковані в акаунтах місцевих ЗМІ, зібрали тисячі захоплених коментарів. Фанати прийшли в захват від зовнішності актриси, і вона вирішила розповісти їм про те, як стежить за собою.
Першим секретом Їм вважає харчування. Вона їсть багато китайських тонізуючих супів і п'є кісткові бульйони, багаті колагеном. Крім цього, актриса включила в свій раціон багату антиоксидантами їжу: помідори, шпинат і лохину.
Другим важливим аспектом збереження молодості вона називає фізичну активність.
«Вправами можна вилікувати що завгодно», - заявила Їм.
Сама актриса регулярно ходить на пробіжку і в походи, її Instagram сповнений знімками природних пам'яток Гонконгу.
Останнім секретом Їм називає постійне використання сонцезахисного крему. Також вона намагається наносити легкий макіяж або обходитися зовсім без нього, щоб шкіра обличчя могла дихати.