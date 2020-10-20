  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    «Вічно молода» 65-річна актриса розкрила три секрети своєї краси

    • Розсилка
    65-річна актриса розкрила три секрети своєї краси - «Вічно молода» 65-річна актриса розкрила три секрети своєї краси
    65-річна актриса розкрила три секрети своєї краси

    Актриса регулярно ходить на пробіжку і в походи

    «Вічно молода» актриса Мішель Їм (Michelle Yim) з Гонконгу розкрила три секрети своєї нев'янучої краси.

    Її слова наводить видання Independent News & Media.

    Фотографії 65-річної Їм в спортивній формі, опубліковані в акаунтах місцевих ЗМІ, зібрали тисячі захоплених коментарів. Фанати прийшли в захват від зовнішності актриси, і вона вирішила розповісти їм про те, як стежить за собою.

    Першим секретом Їм вважає харчування. Вона їсть багато китайських тонізуючих супів і п'є кісткові бульйони, багаті колагеном. Крім цього, актриса включила в свій раціон багату антиоксидантами їжу: помідори, шпинат і лохину.

    Другим важливим аспектом збереження молодості вона називає фізичну активність.

    «Вправами можна вилікувати що завгодно», - заявила Їм.

    Сама актриса регулярно ходить на пробіжку і в походи, її Instagram сповнений знімками природних пам'яток Гонконгу.

    Останнім секретом Їм називає постійне використання сонцезахисного крему. Також вона намагається наносити легкий макіяж або обходитися зовсім без нього, щоб шкіра обличчя могла дихати.

    фанати актриса харчування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies