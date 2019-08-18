Відвідувач паризького ресторану застрелив офіціанта через сендвіч
Клієнт втратив самовладання через тривале очікування в закладі, де готують піцу і сендвічі.
У Франції клієнт ресторану вистрілив в офіціанта через те, що його сендвіч ні приготовлений досить швидко. Про це повідомляє місцева преса.
Поліція заявила, що веде розслідування вбивства, яке було скоєно в п'ятницю ввечері в східному передмісті Парижа Нуази-ле-Гран.
Підозрюваний втік з місця події і досі не спійманий.
Бригади швидкої допомоги намагалися врятувати 28-річного офіціанта, який був поранений в плече, але він помер на місці події.
Його колеги повідомили поліції, що клієнт втратив самовладання через тривале очікування в закладі Mistral, де готують піцу і сендвічі.
Вбивство приголомшило як жителів комуни, так і тих, хто працює в Нуази-ле-Гран.
«Це тихий ресторан, без будь-яких проблем. Він відкрився кілька місяців тому», - сказала журналістам 29-річна місцева жителька.
Деякі жителі заявили, що в цьому районі був зафіксований сплеск злочинності, а на вулицях стали частіше торгувати наркотиками і зловживати алкоголем.
Джерело: BBC