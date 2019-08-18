Відвідувач паризького ресторану застрелив офіціанта через сендвіч



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Клієнт втратив самовладання через тривале очікування в закладі, де готують піцу і сендвічі.

У Франції клієнт ресторану вистрілив в офіціанта через те, що його сендвіч ні приготовлений досить швидко. Про це повідомляє місцева преса.

Поліція заявила, що веде розслідування вбивства, яке було скоєно в п'ятницю ввечері в східному передмісті Парижа Нуази-ле-Гран.

Підозрюваний втік з місця події і досі не спійманий.

Бригади швидкої допомоги намагалися врятувати 28-річного офіціанта, який був поранений в плече, але він помер на місці події.

Його колеги повідомили поліції, що клієнт втратив самовладання через тривале очікування в закладі Mistral, де готують піцу і сендвічі.

Вбивство приголомшило як жителів комуни, так і тих, хто працює в Нуази-ле-Гран.

«Це тихий ресторан, без будь-яких проблем. Він відкрився кілька місяців тому», - сказала журналістам 29-річна місцева жителька.

Деякі жителі заявили, що в цьому районі був зафіксований сплеск злочинності, а на вулицях стали частіше торгувати наркотиками і зловживати алкоголем.

Джерело: BBC