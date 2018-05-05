Він нам не цар. Як у Москві мітингували проти Путіна

У суботу, 5 травня, у Москві і ще більш ніж в 90 містах Росії пройшла акція прихильників Олексія Навального «Він нам не цар»

Акція відбулася за два дні до інавгурації Володимира Путіна на пост президента Росії. Навальний закликав вийти на вулиці за «право кожного бути громадянином своєї країни». До вечора суботи в Москві - більше 500 затриманих, по всій Росії - понад тисячу двісті осіб. Затримання були максимально жорсткими: омонівці били людей ногами в



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У суботу, 5 травня, у Москві і ще більш ніж в 90 містах Росії пройшла акція прихильників Олексія Навального «Він нам не цар»

Акція відбулася за два дні до інавгурації Володимира Путіна на пост президента Росії. Навальний закликав вийти на вулиці за «право кожного бути громадянином своєї країни». До вечора суботи в Москві - більше 500 затриманих, по всій Росії - понад тисячу двісті осіб.

Затримання були максимально жорсткими: омонівці били людей ногами в живіт і спину, клали обличчям на бетонні плити (на багатьох плитах потім залишилася кров), і наносили удари кийками по спині тих, хто намагався захистити друзів.

Зокрема, в Москві на Тверську приїжджала карета реанімації, з автозаків, які їхали до відділків, затримані визирали з розбитими обличчями. Також прихильників Навального провокували на конфлікти прихильники різноманітних пропутінських організацій, які також прийшли на місце проведення заходу.

Джерело: Новая Газета