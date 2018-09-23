Виверження грязьового вулкана в Азербайджані потрапило на відео
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Висота викиду грязі склала 200-300 метрів
В столиці Азербайджану Баку 23 вересня сталося виверження грязьового вулкана Отман-Боздаг, який є другим за величиною грязьовим вулканом у світі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів Азербайджану.
Вулкан Отман-Боздаг розташований у Гарадагскому районі Баку на території державного заповідника групи грязьових вулканів.
За даними відомства, перше виверження сталося о 08:53 за місцевим часом (07:53 за Києвом — «Главком».).
«Повторне виверження вулкана було зареєстровано о 09:58. Висота викиду грязі склала 200-300 метрів. На навколишній території виникли численні тріщини глибиною до 40 метрів», — йдеться у повідомленні.
У Міністерстві зазначили, що околиці грязьового вулкана не населені, тому постраждалих немає.
Зазначимо, що в останній раз грязьовий вулкан Отман-Боздаг вивергався 6 лютого 2017 року.
Грязьові вулкани — геологічні утворення над тріщинами в осадових відкладах, що вміщають поклади газу з високим тиском. З ними пов'язане постійне або періодичне виверження грязьових мас, горючих газів, які часто супроводжують вода або нафта.
Джерело: Громадське