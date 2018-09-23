  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Виверження грязьового вулкана в Азербайджані потрапило на відео

    • Розсилка
    Виверження - Виверження грязьового вулкана в Азербайджані потрапило на відео
    Виверження

    Висота викиду грязі склала 200-300 метрів

    В столиці Азербайджану Баку 23 вересня сталося виверження грязьового вулкана Отман-Боздаг, який є другим за величиною грязьовим вулканом у світі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів Азербайджану.

    Вулкан Отман-Боздаг розташований у Гарадагскому районі Баку на території державного заповідника групи грязьових вулканів.

    За даними відомства, перше виверження сталося о 08:53 за місцевим часом (07:53 за Києвом — «Главком».).

    «Повторне виверження вулкана було зареєстровано о 09:58. Висота викиду грязі склала 200-300 метрів. На навколишній території виникли численні тріщини глибиною до 40 метрів», — йдеться у повідомленні.

    У Міністерстві зазначили, що околиці грязьового вулкана не населені, тому постраждалих немає.

    Зазначимо, що в останній раз грязьовий вулкан Отман-Боздаг вивергався 6 лютого 2017 року.

    Грязьові вулкани — геологічні утворення над тріщинами в осадових відкладах, що вміщають поклади газу з високим тиском. З ними пов'язане постійне або періодичне виверження грязьових мас, горючих газів, які часто супроводжують вода або нафта.

    Джерело: Громадське

    Читайте також
    нафта стихійні лиха вода вулкан Азербайджан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ