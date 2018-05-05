Влада Москви відмовляє прихильників Навального протестувати проти Путіна

В Росії має пройти неузгоджена з владою акція протесту напередодні інавгурації Володимира Путіна

Прихильники російського опозиціонера Олексія Навального планують провести всеросійську акцію протесту, присвячену черговій інвагурації Володимира Путіна. Про це повідомляє радіостанція «Ехо Москви». В ряді міст планується проведення мітингів і ходів протесту, які не узгоджені з владою. Так в столиці Росії влада не дозволила влаштувати



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Фото: Regnum Опозиціонер Олексій Навальний з прихильниками

В Росії має пройти неузгоджена з владою акція протесту напередодні інавгурації Володимира Путіна

Прихильники російського опозиціонера Олексія Навального планують провести всеросійську акцію протесту, присвячену черговій інвагурації Володимира Путіна. Про це повідомляє радіостанція «Ехо Москви».

В ряді міст планується проведення мітингів і ходів протесту, які не узгоджені з владою. Так в столиці Росії влада не дозволила влаштувати проїзд по Тверській. Керівник департаменту регіональної безпеки Володимир Черников підкреслив, що ця акція буде незаконною.



Сам Олексій Навальний у відповідь на погрози влади написав у Twitter, що всіх попереджають про негативні наслідки неучасті у мітингах.



Між тим напередодні сьогоднішніх акцій з різних регіонів надійшли повідомлення про затримання прихильників Навального правоохоронцями. «Такі дії поліції пов'язані з упевненістю влади у власних силах», - вважає політолог Дмитро Орешкін. На його думку, сьогоднішні акції не перетворяться на масові протести.