  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Влада Москви відмовляє прихильників Навального протестувати проти Путіна

    В Росії має пройти неузгоджена з владою акція протесту напередодні інавгурації Володимира Путіна
    Прихильники російського опозиціонера Олексія Навального планують провести всеросійську акцію протесту, присвячену черговій інвагурації Володимира Путіна. Про це повідомляє радіостанція «Ехо Москви». В ряді міст планується проведення мітингів і ходів протесту, які не узгоджені з владою. Так в столиці Росії влада не дозволила влаштувати
    • Сьогодні, 08:30
    • Розсилка
    Опозиціонер Олексій Навальний з прихильниками
    Фото: Regnum
    Опозиціонер Олексій Навальний з прихильниками

    В Росії має пройти неузгоджена з владою акція протесту напередодні інавгурації Володимира Путіна

    Прихильники російського опозиціонера Олексія Навального планують провести всеросійську акцію протесту, присвячену черговій інвагурації Володимира Путіна. Про це повідомляє радіостанція «Ехо Москви».

    В ряді міст планується проведення мітингів і ходів протесту, які не узгоджені з владою. Так в столиці Росії влада не дозволила влаштувати проїзд по Тверській. Керівник департаменту регіональної безпеки Володимир Черников підкреслив, що ця акція буде незаконною.

    Сам Олексій Навальний у відповідь на погрози влади написав у Twitter, що всіх попереджають про негативні наслідки неучасті у мітингах.

    Між тим напередодні сьогоднішніх акцій з різних регіонів надійшли повідомлення про затримання прихильників Навального правоохоронцями. «Такі дії поліції пов'язані з упевненістю влади у власних силах», - вважає політолог Дмитро Орешкін. На його думку, сьогоднішні акції не перетворяться на масові протести.

    акція Олексій Навальний
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ