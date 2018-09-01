Влада Нікарагуа вирішила вислати делегацію ООН після її розгромної доповіді



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Протест в Нікарагуа

Спеціалісти ООН засудили репресії і зловживання в Нікарагуа

Уряд Нікарагуа розпорядився вислати делегацію Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини після того, як була опублікована доповідь, в якій засуджуються репресії і зловживання, здійснені адміністрацією президента. Про це повідомляє Reuters.

«Враховуючи, що причини, причини і умови, що викликали це запрошення, припинилися, ми оголошуємо, що завершується термін його дії. Візит повинен був завершитися до 30 серпня», - йдеться в заяві.

Відзначимо, не менше 2000 тисяч людей отримали поранення в результаті сутичок з поліцією і збройними групами в ході протестів, які почалися в квітні через плани уряду щодо скорочення соціальних допомог. Це невдовзі призвело до більш широкої опозиції проти президента Ортеги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час протестів проти президента країни Даніеля Ортеги з середини квітня загинули 265 чоловік.

Віце-президент країни Росаріо Мурільо, яка є дружиною Ортеги, 1 серпня заявила, що влада країни бажає «справедливості та відшкодування збитків» сім'ям загиблих.

У квітні в країні почалися масові протести проти реформи соціального забезпечення, яка передбачає зростання відрахувань працівників до фондів соціального страхування та зменшення виплат. Протести переросли в акції з вимогами відставки Ортеги і Мурільйо.

Джерело: РБК-Україна