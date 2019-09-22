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    У світі

    Внаслідок землетрусу в Албанії легкі травми отримали майже 70 людей

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    <p>Наслідки землетрусу в Албанії</p> - Внаслідок землетрусу в Албанії легкі травми отримали майже 70 людей

    Наслідки землетрусу в Албанії

    Фото: ATA

    Міністр охорони здоров’я Албанії заявила, що ні в кого з госпіталізованих немає серйозних травм

    У результаті землетрусу в Албанії, який стався у суботу, госпіталізовано до медичних закладів із легкими травмами було 68 осіб.

    Про це повідомляє ATA.

    «У суботу в Албанії стався землетрус. Через нього постраждали 68 людей, яких госпіталізовано із легкими пораненнями до лікарень міст Тірана та Дуррес», - йдеться в повідомленні.

    Міністр охорони здоров’я країни Огерта Манастірілу відвідала постраждалих у Травматичній лікарні Тірани особисто. Чиновниця заявила, що ні в кого з госпіталізованих немає серйозних травм.

    Наразі у тиранському госпіталі залишається лише 12 людей, усіх інших уже виписали.

    Як відомо, у суботу, 21 вересня, в Албанії стався землетрус магнітудою 5,6, його епіцентр був розташований у портовому місті Дуррес, що на відстані 25 кілометрів на захід від столиці країни Тирани.

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