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    Албанію сколихнув найсильніший за останні 30 років землетрус: десятки травмованих

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    В Албанії стався землетрус магнітудою 5,6 - Албанію сколихнув найсильніший за останні 30 років землетрус: десятки травмованих
    В Албанії стався землетрус магнітудою 5,6

    Прем'єрміністр Албанії Еді Рама через землетрус скасував свою поїздку до Нью-Йорка

    У суботу, 21 вересня, в Албанії стався землетрус магнітудою 5,6, його епіцентр був розташований у портовому місті Дуррес, що на відстані 25 кілометрів на захід від столиці країни Тирани.

    Про це повідомляє DW.

    Зазначається, що епіцентр землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів, пізніше були зафіксовані ще кілька поштовхів.

    За попередніми даними, внаслідок руйнувань, до яких призвів землетрус, було травмовано та госпіталізовано 37 людей.

    За даними новинного сайту Shqiptarja.com, травмована була 51 людина. Речниця міністерства оборони повідомила, що внаслідок землетрусу загиблих немає.

    В Тирані була пошкоджена електрична мережа та відключений мобільний зв'язок. На фотографіях, розміщених в інтернеті, видно уламки будинків у столиці, також були пошкоджені будинки у сусідніх населених пунктах. У деяких місцях був пошкоджений асфальт на дорогах, а в будинах вибиті вікна. Деякі люди бояться повертатися у будинки та залишаються на вулицях. 

     

    Міністерство оборони Албанії заявило, що це був найсильніший землетрус в країні за останні 20-30 років.

    Після нього прем'єрміністр країни Еді Рама скасував свою поїздку до Нью-Йорка. Коливання були також помічені в Північній Македонії, Чорногорії, Італії та на грецькому острові Корфу.

    Нагадаємо, минулого тижня землетрус магнітудою 3 бали бала за шкалою Ріхтера зафіксовано в околицях хорватського міста Копрівніце з населення близько 30 тис. осіб.

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