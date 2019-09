Албанію сколихнув найсильніший за останні 30 років землетрус: десятки травмованих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Албанії стався землетрус магнітудою 5,6

Прем'єрміністр Албанії Еді Рама через землетрус скасував свою поїздку до Нью-Йорка

У суботу, 21 вересня, в Албанії стався землетрус магнітудою 5,6, його епіцентр був розташований у портовому місті Дуррес, що на відстані 25 кілометрів на захід від столиці країни Тирани.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що епіцентр землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів, пізніше були зафіксовані ще кілька поштовхів.

За попередніми даними, внаслідок руйнувань, до яких призвів землетрус, було травмовано та госпіталізовано 37 людей.

За даними новинного сайту Shqiptarja.com, травмована була 51 людина. Речниця міністерства оборони повідомила, що внаслідок землетрусу загиблих немає.

В Тирані була пошкоджена електрична мережа та відключений мобільний зв'язок. На фотографіях, розміщених в інтернеті, видно уламки будинків у столиці, також були пошкоджені будинки у сусідніх населених пунктах. У деяких місцях був пошкоджений асфальт на дорогах, а в будинах вибиті вікна. Деякі люди бояться повертатися у будинки та залишаються на вулицях.

BREAKING NEWS- A 5.1 and 5.6 magnitude quake has struck just off the coast of Albania. First reports are showing severe structural damage. Albanias defence Ministry is calling it the worst quake in 20 years. Back in June 6 large quakes hit Albania in less than 2 hours. #Albania pic.twitter.com/3vsIc0STYp — Disclosure Tv (@DisclosureTv_) 21 сентября 2019 г.

Міністерство оборони Албанії заявило, що це був найсильніший землетрус в країні за останні 20-30 років.

a 5.6 magnitude earthquake hit us today and about 51 people were injured, i hope it stops with this and everyone is safe #Albania pic.twitter.com/bFfl2oNimI — .jungoo (@kookshopee) 21 сентября 2019 г.

Після нього прем'єрміністр країни Еді Рама скасував свою поїздку до Нью-Йорка. Коливання були також помічені в Північній Македонії, Чорногорії, Італії та на грецькому острові Корфу.

Нагадаємо, минулого тижня землетрус магнітудою 3 бали бала за шкалою Ріхтера зафіксовано в околицях хорватського міста Копрівніце з населення близько 30 тис. осіб.