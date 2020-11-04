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    У світі

    ВООЗ повідомила про рекордну кількість Covid-19 за тиждень

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    ВООЗ повідомила про рекордну кількість Covid-19 за тиждень - ВООЗ повідомила про рекордну кількість Covid-19 за тиждень
    ВООЗ повідомила про рекордну кількість Covid-19 за тиждень

    Кількість випадків з летальним результатом збільшилася більш ніж на 45 тисяч, що на 9 тисяч більше, ніж тижнем раніше

    Кількість тих, що заразилися коронавірусною інфекцією, в світі за минулий тиждень зросла більш ніж на 3,3 млн, що є найвищим показником з початку пандемії.

    Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

    Повідомляється, що кількість випадків з летальним результатом збільшилася більш ніж на 45 тисяч, що на 9 тисяч більше, ніж тижнем раніше.

    Загалом, станом на 1 листопада, в світі було зареєстровано близько 46 млн, які заразилися і 1,2 млн смертей.

    «Подальше прискорення темпів захворюваності було особливо помітним в Європейському регіоні, з якого прийшли повідомлення про половину всіх нових випадків захворювання в світі – понад 1,7 млн, що представляє собою 22–відсоткове зростання, порівняно з попереднім тижнем. Зокрема, цей регіон інформував також про стійке зростання кількості смертей – 46-відсоткове зростання, порівняно з попереднім тижнем», – вказує організація.

    Зазначається, що в Північній і Південній Америці з 26 жовтня до 1 листопада заразилися більше 999 тис. очіб, а загальне число інфікованих перевищило 20 млн. За сім днів зареєстровано більше 17 тис. смертей, на 1 листопада загальна кількість летальних випадків склала більше 639 тис.

    В Європі кількість заражених зросла більш ніж на 1,7 млн, до більш ніж 11 млн. За тиждень померли понад 17 тис. осіб, а загальне число померлих перевищило 285 тис.

    У регіоні Південно–Східної Азії за тиждень заразилися більш 381 тис. осіб, і їх загальне число перевищило 9 млн. Кількість померлих перевищила 144 тис., що на 4,6 тис. більше, ніж тижнем раніше.

    У США число тих, які заразилися, збільшилося за тиждень майже на 549 тис., в Індії – більш ніж 319 тис., в Бразилії – більш ніж на 163 тис.

    США ВООЗ
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