Вовки можуть співпрацювати з людьми, як і собаки, але не хочуть – вчені



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Дослідження опублікувало видання Scientific Reports

Вовки ведуть за собою, а собаки слідують за кимось — але всі вони здатні до співпраці з людьми, йдеться у дослідженні, яке додає нових фактів до історії приручення «друзів людини».

Науковці дослідили цуценят вовків, яких виростили поруч із людьми та цуценят собак.

Дослідження опублікувало видання Scientific Reports.

Сірі вовки, що живуть в науковому центрі у Відні, в ході дослідження проявили здатність співпрацювати зі своїми тренерами-людьми не гірше собак. Як і для собак, їхньою задачею було потягнути на себе лоток з їжею, взявшись разом із людиною за різні кінці мотузки.

Але, на відміну від собак, вовки були готові спробувати й власну тактику для досягнення мети — наприклад, вкрасти мотузку в тренера.

Фредерик Ранге з Інституту Конрада Лоренца при університеті Ветмедуні у Відні сказав: «Це показує, що, якщо вовки схильні бути ініціаторами дій і беруть на себе ініціативу, собаки ж частіше чекають і дивляться, що робить людина, наслідуючи її поведінку».

Близько 30 тисяч років тому вовки почали наближатися до околиць людських таборів, аби поживитись недоїдками. Тоді ж і сталося їхнє одомашення.

Подальший процес приручення і селективного розмноження почав повільно змінювати їхню поведінку і гени, і вовки з часом еволюціонували в собак, яких ми знаємо сьогодні - дружніх, але менш незалежних.

Джерело: BBC