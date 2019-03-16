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    У світі

    Вовки можуть співпрацювати з людьми, як і собаки, але не хочуть – вчені

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    Вовки можуть співпрацювати з людьми, як і собаки, але не хочуть – вчені

    Дослідження опублікувало видання Scientific Reports

    Вовки ведуть за собою, а собаки слідують за кимось — але всі вони здатні до співпраці з людьми, йдеться у дослідженні, яке додає нових фактів до історії приручення «друзів людини».

    Науковці дослідили цуценят вовків, яких виростили поруч із людьми та цуценят собак.

    Дослідження опублікувало видання Scientific Reports.

    Сірі вовки, що живуть в науковому центрі у Відні, в ході дослідження проявили здатність співпрацювати зі своїми тренерами-людьми не гірше собак. Як і для собак, їхньою задачею було потягнути на себе лоток з їжею, взявшись разом із людиною за різні кінці мотузки.

    Але, на відміну від собак, вовки були готові спробувати й власну тактику для досягнення мети — наприклад, вкрасти мотузку в тренера.

    Фредерик Ранге з Інституту Конрада Лоренца при університеті Ветмедуні у Відні сказав: «Це показує, що, якщо вовки схильні бути ініціаторами дій і беруть на себе ініціативу, собаки ж частіше чекають і дивляться, що робить людина, наслідуючи її поведінку».

    Близько 30 тисяч років тому вовки почали наближатися до околиць людських таборів, аби поживитись недоїдками. Тоді ж і сталося їхнє одомашення.

    Подальший процес приручення і селективного розмноження почав повільно змінювати їхню поведінку і гени, і вовки з часом еволюціонували в собак, яких ми знаємо сьогодні - дружніх, але менш незалежних.

    Джерело: BBC

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