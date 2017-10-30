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    Вже 53 молдавських населених пункти бажають об’єднатись із Румунією

    До підписання символічних декларацій доєдналися ще три населених пункти
    У суботу, 24 лютого, представники місцевої влади відразу трьох населених пунктів Молдови підписали символічну декларацію про об'єднання з Румунією. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова юніоністська організації Іон Лященко. Таким чином, число міст і сіл, в яких місцева влада підписала символічний документ, досягла 53 населених
    • Сьогодні, 17:54
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    До підписання символічних декларацій доєдналися ще три населених пункти

    У суботу, 24 лютого, представники місцевої влади відразу трьох населених пунктів Молдови підписали символічну декларацію про об'єднання з Румунією. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова юніоністська організації Іон Лященко. Таким чином, число міст і сіл, в яких місцева влада підписала символічний документ, досягла 53 населених пунктів. Про це інформує «Главком» з посиланням на newsmaker.md

    У селі Пеулешть Каларашського району символічний документ про об'єднання з Румунією підписали мер, член Ліберальної партії Іон Пруніч, секретар місцевої ради і шість з дев'яти місцевих радників. Як повідомляє на своїй сторінці Лященко, серед них - два радники, які балотувалися від Партії комуністів.

    У селі Сінешть Унгенського району підписалися мер, член Ліберальної партії Юрія Церуш, секретар місцевої ради, кілька радників і настоятель церкви «Різдва Пресвятої Богородиці».

    У селі Тенерешть Каушанського район декларацію підписав мер, член Демократичної партії Костянтин Берлінські, секретар місцевої ради і сім радників.

    Нагадаємо, в Молдові кампанію прийняття символічних декларацій про об'єднання з Румунією організувала юніоністська громадянська платформа Acţiunea 2012. Ініціатори проекту планують, що в рік сторіччя об'єднання Румунії аналогічне рішення приймуть в ста населених пунктах Молдови.

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