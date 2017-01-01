Як іранська поліція акцію протесту розганяла: відео

Акції протесту проходять в різних містах Ірану

Поліція розігнала акцію протесту в місті Керманшах на заході Ірану. Учасники акції, які протестують проти зростання цін, скандували антиурядові гасла. Про це інформує агенція Anadolu. Віце-президент Ірану Ісхак Джихангіра, виступаючи на конференції в Тегерані, повідомив, що демонстранти, які нібито протестують проти зростання цін, в дійсності



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Акції протесту проходять в різних містах Ірану

Поліція розігнала акцію протесту в місті Керманшах на заході Ірану. Учасники акції, які протестують проти зростання цін, скандували антиурядові гасла. Про це інформує агенція Anadolu.

Віце-президент Ірану Ісхак Джихангіра, виступаючи на конференції в Тегерані, повідомив, що демонстранти, які нібито протестують проти зростання цін, в дійсності переслідують зовсім інші цілі.

Начальник поліції одного з районів Тегерана Мухсин Несідж Хемадани зазначив, що гасла, які скандують протестувальники, грають на руку ворогам Ірану, тому поліція буде рішуче придушувати подібні акції.

Повідомляється, що акції протесту проходять в різних містах Ірану.

Примітно, що антиурядові акції проходять в річницю демонстрацій, організованих у 2009 році на підтримку лідера іранської опозиції Мір-Хосейн Мусаві.

Очікується, що антиурядові акції пройдуть в Ірані і на вихідних.

Нагадаємо, у кількох містах Ірану пройшли антиурядові демонстрації. Протести почалися у четвер у місті Мешхед на північному сході країни - другому за величиною місті Ірану, і швидко перекинулися на інші міста.