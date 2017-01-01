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    Як іранська поліція акцію протесту розганяла: відео

    Акції протесту проходять в різних містах Ірану
    Поліція розігнала акцію протесту в місті Керманшах на заході Ірану. Учасники акції, які протестують проти зростання цін, скандували антиурядові гасла. Про це інформує агенція Anadolu. Віце-президент Ірану Ісхак Джихангіра, виступаючи на конференції в Тегерані, повідомив, що демонстранти, які нібито протестують проти зростання цін, в дійсності
    • Сьогодні, 12:54
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    Акції протесту проходять в різних містах Ірану

    Поліція розігнала акцію протесту в місті Керманшах на заході Ірану. Учасники акції, які протестують проти зростання цін, скандували антиурядові гасла. Про це інформує агенція Anadolu.

    Віце-президент Ірану Ісхак Джихангіра, виступаючи на конференції в Тегерані, повідомив, що демонстранти, які нібито протестують проти зростання цін, в дійсності переслідують зовсім інші цілі.

    Начальник поліції одного з районів Тегерана Мухсин Несідж Хемадани зазначив, що гасла, які скандують протестувальники, грають на руку ворогам Ірану, тому поліція буде рішуче придушувати подібні акції.

    Повідомляється, що акції протесту проходять в різних містах Ірану.

    Примітно, що антиурядові акції проходять в річницю демонстрацій, організованих у 2009 році на підтримку лідера іранської опозиції Мір-Хосейн Мусаві.

    Очікується, що антиурядові акції пройдуть в Ірані і на вихідних.

    Нагадаємо, у кількох містах Ірану пройшли антиурядові демонстрації. Протести почалися у четвер у місті Мешхед на північному сході країни - другому за величиною місті Ірану, і швидко перекинулися на інші міста.

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