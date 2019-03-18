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    У світі

    Японія і США створюють радар для захисту від російських ракет — ЗМІ

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    Нова радарна система захищатиме американські кораблі від гіперзвукових ракет, що розробляють Росія й Китай - Японія і США створюють радар для захисту від російських ракет — ЗМІ
    Нова радарна система захищатиме американські кораблі від гіперзвукових ракет, що розробляють Росія й Китай

    Радари встановлюватимуть на американських бойових кораблях

    Військові Японії й Сполучених Штатів спільно розробляють нову радарну систему для американських бойових кораблів для покращення можливостей захисту. Про це повідомляє Kyodo з посиланням на дипломатичні джерела.

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    «Японія й Сполучені Штати спільно працюють над розробкою нової радарної системи для американських бойових кораблів ВМС, оснащених системою «Іджис», для покращення можливостей захисту», - йдеться у повідомленні.

    За словами співрозмовників, нова радарна система, розробка якої вже знаходиться на фінальній стадії, має захищати американські кораблі від гіперзвукових ракет, що розробляють Росія й Китай.

    Новітня захисна система також матиме можливість здійснювати спостереження за бойовими кораблями, з оглядом у 360 градусів.

    Як зазначається, на тлі ядерних погроз з боку Північної Кореї Токіо сподівається посилити свій безпековий союз із США спільною розробкою нової радарної системи.

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