Японія і США створюють радар для захисту від російських ракет — ЗМІ



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Нова радарна система захищатиме американські кораблі від гіперзвукових ракет, що розробляють Росія й Китай

Радари встановлюватимуть на американських бойових кораблях

Військові Японії й Сполучених Штатів спільно розробляють нову радарну систему для американських бойових кораблів для покращення можливостей захисту. Про це повідомляє Kyodo з посиланням на дипломатичні джерела.

«Японія й Сполучені Штати спільно працюють над розробкою нової радарної системи для американських бойових кораблів ВМС, оснащених системою «Іджис», для покращення можливостей захисту», - йдеться у повідомленні.

За словами співрозмовників, нова радарна система, розробка якої вже знаходиться на фінальній стадії, має захищати американські кораблі від гіперзвукових ракет, що розробляють Росія й Китай.

Новітня захисна система також матиме можливість здійснювати спостереження за бойовими кораблями, з оглядом у 360 градусів.

Як зазначається, на тлі ядерних погроз з боку Північної Кореї Токіо сподівається посилити свій безпековий союз із США спільною розробкою нової радарної системи.