Японія і США створюють радар для захисту від російських ракет — ЗМІ
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Радари встановлюватимуть на американських бойових кораблях
Військові Японії й Сполучених Штатів спільно розробляють нову радарну систему для американських бойових кораблів для покращення можливостей захисту. Про це повідомляє Kyodo з посиланням на дипломатичні джерела.
«Японія й Сполучені Штати спільно працюють над розробкою нової радарної системи для американських бойових кораблів ВМС, оснащених системою «Іджис», для покращення можливостей захисту», - йдеться у повідомленні.
За словами співрозмовників, нова радарна система, розробка якої вже знаходиться на фінальній стадії, має захищати американські кораблі від гіперзвукових ракет, що розробляють Росія й Китай.
Новітня захисна система також матиме можливість здійснювати спостереження за бойовими кораблями, з оглядом у 360 градусів.
Як зазначається, на тлі ядерних погроз з боку Північної Кореї Токіо сподівається посилити свій безпековий союз із США спільною розробкою нової радарної системи.