Японські винищувачі перехопили вісім бойових літаків РФ над узбережжям Японії



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За інформацією російських ЗМІ, російські бомбардувальники здійснювали над Японським морем навчальний політ

Винищувачі Сил самооборони Японії перехопили чотири бомбардувальники ВПС Росії Ту-95 і чотири винищувачі Су-35

Реактивні винищувачі Сил самооборони Японії перехопили вісім російських бойових літаків над узбережжям Японії. Про це повідомляє служба моніторингу військового повітряного руху Японії.

«Реактивні винищувачі Сил самооборони Японії були підняті в повітря і перехопили чотири бомбардувальники ВПС Росії Ту-95 і чотири винищувачі Су-35 над східним і західним узбережжям Японії», - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, за інформацією російських ЗМІ, російські бомбардувальники здійснювали над Японським морем навчальний політ. Повідомляється, що японські винищувачі супроводжували бомбардувальники РФ протягом частини їх більш ніж 15-годинного польоту, який також проходив над Охотським морем і східними частинами Тихого океану.

Як повідомлялося раніше, російський винищувач Су-27 перехопив американський літак-розвідник P-8A Poseidon над Балтійським морем.