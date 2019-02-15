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    У світі

    Японські винищувачі перехопили вісім бойових літаків РФ над узбережжям Японії

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    За інформацією російських ЗМІ, російські бомбардувальники здійснювали над Японським морем навчальний політ - Японські винищувачі перехопили вісім бойових літаків РФ над узбережжям Японії
    За інформацією російських ЗМІ, російські бомбардувальники здійснювали над Японським морем навчальний політ

    Винищувачі Сил самооборони Японії перехопили чотири бомбардувальники ВПС Росії Ту-95 і чотири винищувачі Су-35

    Реактивні винищувачі Сил самооборони Японії перехопили вісім російських бойових літаків над узбережжям Японії. Про це повідомляє служба моніторингу військового повітряного руху Японії.

    «Реактивні винищувачі Сил самооборони Японії були підняті в повітря і перехопили чотири бомбардувальники ВПС Росії Ту-95 і чотири винищувачі Су-35 над східним і західним узбережжям Японії», - йдеться в повідомленні.

    Відзначимо, за інформацією російських ЗМІ, російські бомбардувальники здійснювали над Японським морем навчальний політ. Повідомляється, що японські винищувачі супроводжували бомбардувальники РФ протягом частини їх більш ніж 15-годинного польоту, який також проходив над Охотським морем і східними частинами Тихого океану.

    Як повідомлялося раніше, російський винищувач Су-27 перехопив американський літак-розвідник P-8A Poseidon над Балтійським морем.

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