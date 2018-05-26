Юнкер у Тбілісі заявив про підтримку цілісності Грузії

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Євросоюз підтримує суверенітет Грузії, заявив Жан-Клод Юнкер на святкуванні Дня незалежності країни

Євросоюз підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії. Про це глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив в суботу, 26 травня, в Тбілісі в ході святкування Дня незалежності країни.

За словами глави Єврокомісії, Грузія і ЄС «пов'язані історією і географією». Юнкер висловив надію, що сторіччя незалежності стане «наступною главою» у відносинах Грузії і Євросоюзу. Він також зазначив «безцінну роль» Грузії в миротворчих місіях ЄС.

26 травня Грузія святкує сто років з дня проголошення незалежності. В урочистостях беруть участь президенти Вірменії, Литви, Латвії, Польщі, Словаччини та Фінляндії, а також глави делегацій 19 держав світу.

У березні 2017 роки ЄС ввів для громадян Грузії безвізовий режим. Згідно з новими правилами, громадяни Грузії до 90 днів протягом періоду в 180 днів можуть перебувати без віз в країнах шенгенської зони. Безвізовий режим не поширюється на Великобританію і Ірландію, а також Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію. За перший рік нововведенням скористалися понад 170 тисяч осіб.

Джерело: Deutsche Welle