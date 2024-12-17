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Забагато впевненості і недостатньо знань: професор радить українцям вчити свою історію

Лілія Воробйова
glavcom.ua
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Забагато впевненості і недостатньо знань: професор радить українцям вчити свою історію
«Суперечності та труднощі виринають там, де люди мають забагато впевненості і недостатньо знань»,- заявив історик
фото з відкритих джерел

«Суперечності та труднощі виринають там, де люди мають забагато впевненості і недостатньо знань», заявив професор

Американський історик і професор Єльського університету Тімоті Снайдер вважає, що українцям варто приділяти більше уваги вивченню власної історії. Про це він заявив в інтерв’ю «Дзеркалу тижня».

На думку Снайдера, історія України приховує численні невідомі факти, які можуть здивувати навіть тих, хто вважає себе обізнаним у цій темі.

«Гадаю, багатьом невідомо, що територія України була заселена вже мільйон років тому. Маю сумніви, що багато хто знає, що 40 тисяч років тому, після останнього періоду глобального потепління, люди знову прибули в Європу через Крим», – зазначив історик.

Снайдер також наголосив, що Україна була важливим центром світової історії. Історик підкреслив, що знання про ці епохи і феномени часто залишаються недооціненими.  

«Сумніваюся, що багато хто знає, наскільки важливу роль відіграли скіфи для грецької цивілізації. І я не впевнений, що багато хто розуміє, що вікінги, які заснували Київ, були частиною набагато більшого цивілізаційного простору, і що схід – слов'янський, балтійський, фінський, тюркський – мав багато спільного з цією загальною культурою вікінгів. Гадаю, що історія тисячолітньої давності приховує ще більше несподіванок і нових знань», – додав він.

Говорячи про суперечливі періоди, зокрема, Голодомор 1932–1933 років і Голокост, професор вважає, люди також мають не достатньо знань.

«Суперечності та труднощі виринають там, де люди мають забагато впевненості і недостатньо знань», – заявив він.

 На його думку, багато дуже великих глобальних історій, пов'язаних з Україною, залишаються невідомими. І більшість українців не знає про це.

«Справжня національна історія – це історія, в якій частини, що її формують, також є частиною більших глобальних історій. Україна є частиною великих історій, але вони не дорівнюють світу навколо неї. На мою думку, територія України є надзвичайно — і незвичайно — важливою, насиченою історичними подіями. І коли ви відкриваєте цю, так би мовити, національну історію України, якщо робите це правильно, то ви також дійсно змінюєте глобальну історію», – каже професор.

Нагадаємо, що  американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер розповів, як Україна може позбутися залишків радянського минулого. Для цього він провів паралель з РФ.

Снайдер наголосив, що обидві країни – і Україна, і Росія мають різні шляхи розв'язання проблеми радянського минулого. Важливою відмінністю між країнами, за словами професора, є ставлення до страждань.

На думку історика, війна з Росією може виявитися таким самим важливим фактором для України, як і радянський досвід. Війна не лише сприяє зростанню національної самосвідомості, але й допомагає позбутися радянського спадку в політичній культурі.

 

Теги: історія освіта навчання Тімоті Снайдер

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