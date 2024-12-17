Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Американський професор розповів, як в Україні може закінчитися війна

Лілія Воробйова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Американський професор розповів, як в Україні може закінчитися війна
Тімоті Снайдер: Максимально досяжний сценарій – це поразка Росії. І я гадаю, що Росія може бути переможена
фото з відкритих джерел

Російська економіка може протриматися ще близько року, але не набагато довше, вважає Тімоті Снайдер

Росія може бути переможена на полі бою. Цього можна досягнути приблизно за рік чи трохи більше. Про це в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» говорить американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер

«Максимально досяжний сценарій – це поразка Росії. І я гадаю, що Росія може бути переможена. Можливо, не наступного тижня чи наступного місяця, але приблизно за рік чи трохи більше цього можна досягнути. Я думаю, що російська економіка може протриматися ще близько року, але не набагато довше. Проте для того, щоб Росія зазнала поразки, європейці та північноамериканці повинні постачати Україні більше, ніж зараз», – заявив він.

Також професор заявив: для того, щоб Україна існувала, їй не обов'язково контролювати всю свою територію. «Мінімально достатній сценарій – і я маю на увазі мінімум у сенсі продовження існування України – це угода, яка збереже український суверенітет. Тобто для того, щоб Україна існувала, їй не обов'язково контролювати всю свою територію. Однак для того, щоб існувати, вона повинна контролювати свою внутрішню і зовнішню політику».

Щоб реалізувати усе це українська армія має бути достатньо сильною. «Українська армія може бути настільки великою, наскільки українці хочуть. Що українська армія може брати зброю у будь-кого на власний розсуд. Що українці можуть приєднатися до будь-якого союзу, до якого вони хочуть приєднатися. І разом із цим відбудеться вступ України до ЄС протягом, скажімо, п'яти років. Вважаю, що для України це мінімум, необхідний, щоб пройти через війну: суверенітет плюс перспектива приєднання до Європи. Не хотілося б закінчувати на такій сумній ноті, але я думаю, що будь-що менше буде поразкою, яка призведе до припинення існування України. Як на мене, для того, щоб Україна існувала, вона повинна досягти цього мінімуму», – підсумував він.

Раніше Тімоті Снайдер пояснив новий задум Путіна з ядерною зброєю. Російський диктатор Володимир Путін все більше говорить про ядерну війну, аби світова спільнота почала панікувати і змушувала українців здатися. Водночас віра у слова диктатора лише робить його сильнішим, а можливість Третьої світової війни – вищою.

Читайте також:

Теги: війна перемога Тімоті Снайдер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Американський професор розповів, як в Україні може закінчитися війна
Американський професор розповів, як в Україні може закінчитися війна
Помер колишній голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет
Помер колишній голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет
Суддя з Одеси не задекларувала оренду квартири в Дубаї вартістю 700 тис. грн – розслідування
Суддя з Одеси не задекларувала оренду квартири в Дубаї вартістю 700 тис. грн – розслідування
У лікарні помер 33-річний ветеран війни із Прикарпаття. Згадаймо Дмитра Романюка
У лікарні помер 33-річний ветеран війни із Прикарпаття. Згадаймо Дмитра Романюка
«Укрзалізниця» призначила додаткові потяги на різдвяні та новорічні свята
«Укрзалізниця» призначила додаткові потяги на різдвяні та новорічні свята
Дощ, сильний вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 17 грудня
Дощ, сильний вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 17 грудня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
125K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 грудня: ситуація на фронті
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 грудня 2024
39K
Стало відомо, скільки золота залишив після себе Асад у сховищах Сирії
30K
Американський корабель вперше за вісім років увійшов до порту головного союзника Китаю
18K
В Україні оголошена повітряна тривога: куди прямують ворожі цілі
11K
Кінець епохи у Німеччині: автомобіль Volkswagen Golf може отримати нову «прописку»

Новини

Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
Сьогодні, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
Вчора, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
15 грудня, 06:00
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua