Американський професор розповів, як в Україні може закінчитися війна

Російська економіка може протриматися ще близько року, але не набагато довше, вважає Тімоті Снайдер

Росія може бути переможена на полі бою. Цього можна досягнути приблизно за рік чи трохи більше. Про це в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» говорить американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер.

«Максимально досяжний сценарій – це поразка Росії. І я гадаю, що Росія може бути переможена. Можливо, не наступного тижня чи наступного місяця, але приблизно за рік чи трохи більше цього можна досягнути. Я думаю, що російська економіка може протриматися ще близько року, але не набагато довше. Проте для того, щоб Росія зазнала поразки, європейці та північноамериканці повинні постачати Україні більше, ніж зараз», – заявив він.

Також професор заявив: для того, щоб Україна існувала, їй не обов'язково контролювати всю свою територію. «Мінімально достатній сценарій – і я маю на увазі мінімум у сенсі продовження існування України – це угода, яка збереже український суверенітет. Тобто для того, щоб Україна існувала, їй не обов'язково контролювати всю свою територію. Однак для того, щоб існувати, вона повинна контролювати свою внутрішню і зовнішню політику».

Щоб реалізувати усе це українська армія має бути достатньо сильною. «Українська армія може бути настільки великою, наскільки українці хочуть. Що українська армія може брати зброю у будь-кого на власний розсуд. Що українці можуть приєднатися до будь-якого союзу, до якого вони хочуть приєднатися. І разом із цим відбудеться вступ України до ЄС протягом, скажімо, п'яти років. Вважаю, що для України це мінімум, необхідний, щоб пройти через війну: суверенітет плюс перспектива приєднання до Європи. Не хотілося б закінчувати на такій сумній ноті, але я думаю, що будь-що менше буде поразкою, яка призведе до припинення існування України. Як на мене, для того, щоб Україна існувала, вона повинна досягти цього мінімуму», – підсумував він.

Раніше Тімоті Снайдер пояснив новий задум Путіна з ядерною зброєю. Російський диктатор Володимир Путін все більше говорить про ядерну війну, аби світова спільнота почала панікувати і змушувала українців здатися. Водночас віра у слова диктатора лише робить його сильнішим, а можливість Третьої світової війни – вищою.