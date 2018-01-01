Загострення у Ємені: є загиблі і більше сотні поранених

У результаті зіткнень загинули 12 людей

У місті Аден (Ємен) 29 січня відбулися збройні зіткнення між прихильниками незалежності Південного Ємену і урядовими формуваннями, в результаті пригоди загинули 12 людей, ще більше сотні поранено. Про це повідомляє ABC. Повідомляється, що обидві сторони зіткнень підготували танки, також на дахах будинків були помічені снайпери. Формальною



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Загострення в Ємені: загинули десятки мирних жителів

У результаті зіткнень загинули 12 людей

У місті Аден (Ємен) 29 січня відбулися збройні зіткнення між прихильниками незалежності Південного Ємену і урядовими формуваннями, в результаті пригоди загинули 12 людей, ще більше сотні поранено.

Про це повідомляє ABC.

Повідомляється, що обидві сторони зіткнень підготували танки, також на дахах будинків були помічені снайпери.

Формальною причиною загострення ситуації називають заборону на проведення демонстрації з вимогою відставки уряду. Влада перекрила два в'їзди до міста, посилила присутність військових у центрі. У відповідь прихильниками незалежності Південного Ємену захопили кілька урядових будівель та заблокували роботу аеропорту.

Прем'єр-міністр Ахмед бен Дагрей назвав останні події спробою перевороту. Він закликав військовослужбовців повернутися в казарми. Із закликом негайно припинити бойові дії виступив і президент Абд Раббо Мансур Хаді.

Як відомо, конфлікт в Ємені триває з вересня 2014 року. Країну поділили між шиїтськими повстанцями-хуситами, яких підтримує Іран, адміністрацією президента Абд-Раббу Мансура Хаді, яка базується в місті Адені і яку підтримує коаліція на чолі з Саудівською Аравією, і терористичним угрупуванням «Аль-Каїда на Аравійському півострові».

Сили Південної перехідної ради, яка була сформована в 2017 році і виступає із ідеєю відродження окремої держави на півдні Ємену, намагаються взяти під контроль два табори, які належать силам прем’єр-міністра Ахмеда бін Дахра. В самому центрі Адену люди намагаються не виходити на вулиці, в той час як військові охороняють головну дорогу, яка веде до урядового палацу. У випадку неспроможності сил, які є вірними Абд-Раббу Мансуру Хадді, придушити сили Південної перехідної ради, уряд в Адені буде змушений знімати сили, які на сьогодні ведуть боротьбу із повстанцями хуситами. Фронтові командири закликають Саудівську Аравію і ОАЕ врутитися і припинити протистояння.

Зі свого боку сили Південної перехідної ради вимагають звільнення Ахмеда бін Дахра із посади очільника уряду через корупцію і провали в управлінні країною. Після відмови президента Абд-Раббу Мансура Хадді задовольнити їх вимоги сепаратисти із південних районі почали атаку.



