Засновник Amazon пожертвував мільйони дітям нелегальних іммігрантів
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Пожертвування коштів від Джеффа і Маккензі Безос стало найбільшим в історії TheDream.US
TheDream.US - найбільша програма стипендій для «мрійників» (нелегальних іммігрантів, які були ввезені в США дітьми) - оголосила, що отримала пожертвування в розмірі 33 млн доларів від сім'ї Джеффа і Маккензі Безос.
Це пожертвування - найбільше в історії TheDream.US - дозволить надати допомогу в отриманні освіти тисячі «мрійників».
Засновник найбільшого інтернет-магазину світу Amazon Джеф Безос розповів, що його батько приїхав в США у віці шістнадцяти років, не знаючи англійської, але завдяки своїй завзятості і підтримки чудових організацій в штаті Делавер, став видатним громадянином, який до цього дня працює на благо суспільства .
«Для нас з Маккензі велика честь допомогти виділити кошти на стипендії для сьогоднішніх «мрійників», - сказав Безос.
В даний час TheDream.US фінансово підтримує 2 850 студентів. Стипендії, що виділяються цією організацією, покривають вартість навчання і підручників.
Нині в США проживають близько 800 тис «мрійників», які стикаються з великими проблемами при отриманні вищої та спеціальної освіти: зокрема, вони не мають можливості отримувати федеральні кредити на навчання.
Нагадаємо, керівник інтернет-компанії Amazon Джефф Безос став найбагатшою людиною в історії, його статки сягнули $105,1 млрд.
Джерело: Голос Америки