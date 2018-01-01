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    Засновник Amazon пожертвував мільйони дітям нелегальних іммігрантів

    Пожертвування коштів від Джеффа і Маккензі Безос стало найбільшим в історії TheDream.US
    TheDream.US - найбільша програма стипендій для «мрійників» (нелегальних іммігрантів, які були ввезені в США дітьми) - оголосила, що отримала пожертвування в розмірі 33 млн доларів від сім'ї Джеффа і Маккензі Безос. Це пожертвування - найбільше в історії TheDream.US - дозволить надати допомогу в отриманні освіти тисячі
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    Джефф Безос, початок 90-х років
    Джефф Безос, початок 90-х років

    Пожертвування коштів від Джеффа і Маккензі Безос стало найбільшим в історії TheDream.US

    TheDream.US - найбільша програма стипендій для «мрійників» (нелегальних іммігрантів, які були ввезені в США дітьми) - оголосила, що отримала пожертвування в розмірі 33 млн доларів від сім'ї Джеффа і Маккензі Безос.

    Це пожертвування - найбільше в історії TheDream.US - дозволить надати допомогу в отриманні освіти тисячі «мрійників».

    Засновник найбільшого інтернет-магазину світу Amazon Джеф Безос розповів, що його батько приїхав в США у віці шістнадцяти років, не знаючи англійської, але завдяки своїй завзятості і підтримки чудових організацій в штаті Делавер, став видатним громадянином, який до цього дня працює на благо суспільства .

    «Для нас з Маккензі велика честь допомогти виділити кошти на стипендії для сьогоднішніх «мрійників», - сказав Безос.

    В даний час TheDream.US фінансово підтримує 2 850 студентів. Стипендії, що виділяються цією організацією, покривають вартість навчання і підручників.

    Нині в США проживають близько 800 тис «мрійників», які стикаються з великими проблемами при отриманні вищої та спеціальної освіти: зокрема, вони не мають можливості отримувати федеральні кредити на навчання.

    Нагадаємо, керівник інтернет-компанії Amazon Джефф Безос став найбагатшою людиною в історії, його статки сягнули $105,1 млрд.

    Джерело: Голос Америки

    США навчання
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