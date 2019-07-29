Жертвами негоди в Італії вже стали троє людей



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Затоплені вулиці в Італії Фото: Аnsa

Через негоду багато будинків залишилися без електрики

В Італії внаслідок негоди пошкоджено будинки, транспорт, затоплені вулиці. Негода також забрала життя щонайменше трьох осіб.

Про це повідомляє видання Аnsa.

«У Ф'юмічіно померла жінка. В Ареццо було знайдено тіло старого чоловіка: його автівку знесло водою. Вчора загинула норвезька спортсменка від удару блискавки під час гонки на курорті Больцано», - йдеться у повідомленні.

У селі Ареццо знайшли мертвим 72-річного чоловіка, який вважався зниклим з минулої ночі. Поліція знайшла його автівку, а тіло виявили неподалік.

У суботу у горах Больцано від удару блискавки загинула норвезька бігунка, яка брала участь у забігу. Змагання перервали через негоду, але група, в якій була спортсменка, перебувала в ізольованій зоні, тому їх не встигли попередити. Блискавка вразила, крім неї, ще одного спортсмена, але він залишився живим.

До слова, у Польщі синоптикам загрожує до двох років ув'язнення через загибель підлітків під час буревію.