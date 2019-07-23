У Польщі синоптикам загрожує до двох років ув'язнення через загибель підлітків під час буревію



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Синоптиків з Кракова і Варшави прокуратура звинуватила у ненавмисному невиконанні службових обов'язків

Польська прокуратура висунула двом синоптикам звинувачення у ненавмисному невиконанні службових обов’язків у зв’язку із загибеллю двох дівчат-підлітків під час буревію у серпні 2017 року. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на Onet.pl.

У ніч з 11 на 12 серпня 2017 року у Поморському воєводстві Польщі пройшли сильні грози з потужними поривами вітру. Через негоду був знищений табір скаутів. У результаті загинули двоє дівчат 13 і 14 років. 38 інших членів табору отримали травми різного ступеню та потрапили до лікарень.

Як повідомив прес-секретар обласної прокуратури Слупська Павел Внук, у зв'язку з трагедією висунуті звинувачення ще двом людям.

Синоптикам з Кракова і Варшави, які в день буревію «виконували метеорологічні чергування з компетенцією прийняття рішень для території всієї країни», прокуратура висунула звинувачення ненавмисного невиконання службових обов'язків.

На думку слідчих, вони мали підвищити ступінь метеорологічної небезпеки для Поморського та Куявсько-Поморського воєводств.

Синоптики не визнали скоєння ними злочину, відмовилися від подання пояснень і відповідей на запитання. Стосовно підозрюваних не було застосовано жодних заходів.

За вчинення інкримінованого їм злочину загрожує штраф, покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на строк до двох років.